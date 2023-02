Marvel Studios ha già diffuso una nuova sinossi riguardo il terzo volume di Guardiani della Galassia. In tale riassunto è anticipato che il personaggio di Rocket Racoon sarà in bilico tra la vita e la morte.

Infatti secondo quanto riportato dal portale di informazione e intrattenimento online americano, The Direct la nuova sinossi recita:

In Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dagli echi del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve radunare la sua squadra attorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non completata con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo.