H ocus Pocus 2, finalmente, dopo 29 anni solo su Disney+, arriva il sequel del film cult di Halloween del 1993 con le stravaganti e strabilianti sorelle Sanderson

TITOLO ORIGINALE: Hocus Pocus 2. GENERE: Famiglia, Commedia, Fantasy. NAZIONE: Stati Uniti D’America. REGIA: Anne Fletcher. CAST: Sarah Jessica Parker, Bette Midler, Kathy Najimy, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Sam Richardson, Doug Jones, Hannah Waddingham, Froy Gutierrez, Ginger Minj, Tony Hale, Alana Montiero, Dan Finnerty, Taylor Henderson, Kornbread Jetè, Kahmora Hall, Juju Journey, Aiden Torres, Anastasia Sanidopoulos, Bensan Edwards, Salvatore Santone. DURATA: 1 h 47 min. PRODUZIONE: Walt Disney Pictures. USCITA: 30 Settembre 2022.

Prima di inoltrarci nella storia di questo favoloso sequel Hocus Pocus 2, bisogna spendere due parole per il primo Hocus Pocus. Quello uscito nel lontano 1993, dove alcuni ragazzini, nella notte più spaventosa di tutto l’anno, evocano involontariamente tre eccentriche e sgargianti streghe, dalla Salem del 1700. Dando così inizio ad un Halloween da brividi in una notte di spassose assurdità.

Dove le sorelle streghe in questione vogliono lanciare un incantesimo sulla città per recuperare la loro giovinezza, e vendicarsi di coloro che in passato le avevano imprigionate tramite un incantesimo, nella fiamma della candela nera. Una candela che le tiene in vita solo per la notte di Halloween, per poi farle evaporare all’alba. Ma prima di fare tutto ciò devono rimettersi in sesto e battere tre ragazzini ed un gatto parlante, di loro conoscenza.

Il Trailer | Recensione Hocus Pocus 2

Ma immergiamoci adesso in questo avventuroso sequel, Hocus Pocus 2. Finalmente dopo 29 lunghi anni la regista Anne Fletcher ci regala il seguito di un film tanto bello e tanto amato dal pubblico, che possiamo trovare sulla piattaforma di Disney+ rispettando le aspettative del tanto atteso sequel di Hocus Pocus. Con protagoniste le deliziose e bravissime Sarah Jessica Parker, Bette Midler, e Kathy Najimy. Tre favolose donne, e stimate attrici, che calzano alla perfezione i ruoli, di Sarah, Winifred e Mary Sanderson. Oggi vi proponiamo la recensione di questo ottimo progetto.

Trama da film cult | Recensione Hocus Pocus 2

Il film sequel si apre con la storia dell’infanzia delle tre sorelle streghe Sanderson, e del reale motivo dell’odio che hanno sempre covato nel corso degli anni. Poi la pellicola ritorna ai giorni nostri, dove troviamo tre altrettanti giovani protagonisti, Becca, Cassie e Izzy, nel giorno del sedicesimo compleanno di Becca, ma non di un compleanno qualsiasi. Questo non è un evento qualsiasi per una strega, in quanto la leggenda narra che quando questa compie i 16 anni, ascende al potere.

Ma Becca non crede in queste cose, la magia per le è solo un gioco, incantesimi e pozioni, sono solo un passatempo per festeggiare il suo compleanno con le sue amiche. Ma tutto cambia quando Gilbert, proprietario di un negozio di magia e articoli spaventosi, regala alla giovane la candela dalla fiamma nera. Un regalo che ovviamente viene deriso, anche per la sua bruttezza.

Come ovvio che sia, Becca accende la candela dalla fiamma nera, nella foresta proibita di Salem, riportando in vita di nuovo involontariamente le diaboliche sorelle Sanderson del 17′ secolo, che ora più che mai cercano vendetta. Toccherà dunque a Becca, Izzy e Cassie impedire alla sorelle che la loro vendetta si compia.

Conclusioni

Già il primo Hocus Pocus aveva raggiunto un successo enorme, e il sequel non è da meno, dimostrandosi senza dubbio molto promettente. Anche se la trama è cambiata poco dal primo film, la pellicola è molto interessante. Certo, c’è anche da dire che parte del merito va alle attrici, che sono una meraviglia: il loro saper recitare rende tutto magico e unico. Tutto dimostra che la saga è attiva, attira i ragazzi di ogni età e genere, anche le famiglie e, per quanto sia un film dedicato alla festa di Halloween, non è per niente pauroso e quindi è adatto anche ai bambini.

9 Ottimo sequel Punti a favore Effetti speciali straordinari

Effetti speciali straordinari Musiche d'effetto e azzeccate in ogni scena

Musiche d'effetto e azzeccate in ogni scena Linguaggio semplice

Linguaggio semplice Ambientazione adatta alla trama

Ambientazione adatta alla trama Cast, spettacolare

Cast, spettacolare Punti a sfavore Niente di rilevante

