Cannibal Holocaust: il cult horror italiano torna al cinema con la regia di Ruggero Deodato

Cannibal Holocaust torna nelle sale dal 21 agosto. Il cult horror italiano diretto dal maestro Ruggero Deodato; disponibile in una versione senza censure come mai prima d’ora

L’horror estremo e cannibale diretto da Ruggero Deodato; Cannibal Holocaust, è pronto a tornare nelle sale italiane, questa volta in una versione come mai vista prima d’ora. Disponibile dal 21 agosto in senza veli e censure; Cannibal Holocaust è l’horror movie anni 80 più sconvolgente e chiacchierato di sempre. Vietato ai minori di 18 anni; viene considerato ancora oggi come il punto di fuoco dello stravolgimento del cinema horror italiano.

Caratterizzati dall’uso in un linguaggio e uno stile crudo e maledetto, Ruggero Deodato ha saputo tessere le fila del suo gioco orrorifico, in un continuo susseguirsi di vicende tra orrore e realismo; tortura e morale.

Cannibal Holocaust: l’horror estremo che ha sconvolto le regole del cinema italiano

Bandito da 23 Paesi nel mondo, Cannibal Holocaust diretto da Ruggero Deodato, si classifica come l’anticipatore dell’horror finto-documentario odierno (il found footage). Attraverso la suddivisione di immagini crudeli e brutali; il voyeurismo persistente si snoda in riprese sperimentali e spregiudicate, attraverso le vicissitudini dei quattro protagonisti. Tra il vero e il falso, il ricostruito e il frenetico; Cannibal Holocaust porta un’amara rappresentazione sulla società contemporanea e la forte influenza dei mass media: scatenando un continuo climax di violenza.

Per anni ritenuto tabù; ha saputo ispirare registri del calibro di Oliver Stone, Eli Roth e Nicolas Winding Refn; da loro definito come una crescente fucina di stile e tecnica sperimentale. Con le musiche sperimentali e melodrammatiche di Riz Ortolani, Cannibal Holocaust così iconico. torna al cinema: il 21-22 e 23 agosto 2023, distribuito nelle sale distribuito da Cat People Film per la prima volta in versione integrale vietata ai minori e restaurato in 4k.

Deodato sarà tra i registi omaggiati alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno un aggiornamento nel mondo del cinema e delle serie tv!

