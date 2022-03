Choose or Die: il trailer del nuovo film Netflix

Diffuso da Netflix il trailer del nuovo horror maledetto, Choose or Die. La distorsione della realtà in un videogioco dai richiami anni ’80; diretto da Toby Meakins, con protagonista il giovane Asa Butterfield. Disponibile sulla piattaforma streaming il prossimo 15 aprile

Un nuovo horror dai gusti retrò, diabolico e violento fa capolino. Questo quanto si evince dal trailer internazionale diffuso dalla nota piattaforma Netflix, per il prossimo lungometraggio intitolato Choose or Die.

Una realtà distorta, seminata dal caos e dal terrore con lontani richiami anni 80; un progetto dinamico e progressista diretto dall’esordiente regista, Toby Meakins. La sceneggiatura è stata affidata a Simon Allen.

Disponibile dal prossimo 15 aprile sulla nota piattaforma, vede come attore protagonista il giovane Asa Butterfield (Sex Education), accompagnato dalla voce narrante di Robert Englund (memorabile inteprete di Freddy Krueger nella saga di Nightmare).

Choose or Die: cosa aspettarsi dal diabolico horror retrò

Scegli o muori. Due semplici parole in grado di trascinare chiunque si ritrovi di fronte, nel cuore pulsante della storia.

Una giovane programmatrice informatica (interpretata da Iola Evans), si ritrova interagire con un gioco survival horror, chiamato Curs>r. Riemerso dai lontani anni ’80; quello che sembrava essere un semplice passatempo, inizia fin da subito a rivelare la diabolica verità. Una maledizione nascosta si fa avanti, in grado di distorcere la realtà con atroci e sofferenti conseguenze.

Aiutata dal fedele amico Asa Butterfield, l’avvio del gioco porterà la giovane a dover affrontare decisioni terrificanti e ad affrontare conseguenze letali. Quale sarà la loro fine? Chi arriverà al The End of the Game?

Tra i già citati protagonisti del film, figura anche l’attore britannico Eddie Marsan (The Gentlemen). Al momento ulteriori dettagli non sono stati resi noti, né è stata rilasciata ad ora una versione italiana ufficiale.

