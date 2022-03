Da non perdere!

Trovandosi ancora una volta alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà mettersi alla prova affrontando le sue più profonde paure, per poter portare a termine una difficilissima missione, che richiederà un grande sacrificio da parte di tutti coloro che vi parteciperanno.

Maverick verrà richiamato ad addestrare una nuova squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun al fine di una missione segreta, ed è in questa occasione che incontrerà il tenente Bradley Badshaw , detto Rooster (interpretato da Miles Teller), che altri non è che il figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Badshaw , detto Goose .

Il Tenente Pete Maverick Mitchell, ancora uno dei migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio si trova ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere .

Tom Cruise torna ad indossare i panni di Pete “Maverick” Mitchell in Top Gun. Rilasciato il nuovo trailer italiano del film

