Netflix marzo 2022: ecco tutte le novità della piattaforma!

Netflix marzo 2022: andiamo a scoprire tutte le aggiunte sul sito di streaming

Continua la nostra rubrica mensile in cui riportiamo le principali uscite sulle piattaforme di streaming. Anche Netflix a marzo 2022 non si risparmia, andando ad arricchire il proprio catalogo con titoli di rilievo. Andiamo a scoprire insieme tutte le aggiunte!

The Adam Project

Lo abbiamo imparato a conoscere anche grazie allo spot durante il Super Bowl. The Adam Project è il nuovo film di punta di Netflix, con protagonisti Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Zoe Saldana e diretto da Shawn Levy. Un cast pieno di stelle per raccontare una storia fantascientifica in cui Adam (Reynolds) torna indietro nel tempo per incontrare il giovane sé (Walter Scobell) con l’obiettivo di salvare il mondo. Azione, divertimento e tante risate ci aspettano in The Adam Project, disponibile in piattaforma dall’11 marzo.

Alessandro Cattelan: una semplice domanda

Anche un pizzico di Italia in questo marzo 2022 di Netflix. Dopo mesi di speculazioni e mistero, nelle scorse settimane è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Una semplice domanda, il nuovo show con protagonista il noto Alessandro Cattelan. Quest’ultimo incontrerà personaggi di spessore come Paolo Sorrentino, Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Elio, Geppi Gucciari e Danika Mori. Grazie all’incontro con queste persone, Alessandro Cattelan si porrà appunto una semplice domanda: come si fa ad essere felici? Proveremo anche noi a dare una risposta a questo quesito, a partire dal 18 marzo.

Bridgerton – S2

Torna anche una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Dopo il debutto nel mese di dicembre del 2020, Bridgerton ritorna con la sua seconda stagione a partire dal 25 marzo. Negli 8 nuovi episodi che ci attendono, che ne sarà della duchessa e del duca di Hastings? Quali nuovi intrighi si svilupperanno a palazzo? Bridgerton saprà ripetere il successo della prima stagione, vista da ben 82 milioni di spettatori nel suo mese di debutto?

Le serie tv | Netflix marzo 2022

1 marzo : The Guardians of Justice S1; Coinquilini impossibili

: The Guardians of Justice S1; Coinquilini impossibili 4 marzo : Frammenti di lei

: Frammenti di lei 8 marzo : Guida astrologica per cuori infranti S2; Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica S1

: Guida astrologica per cuori infranti S2; Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica S1 9 marzo : Queer Eye: Germania; I Diari di Andy Warhol; Byron Baes – Il paradiso degli influencer; The Last Kingdom S5

: Queer Eye: Germania; I Diari di Andy Warhol; Byron Baes – Il paradiso degli influencer; The Last Kingdom S5 11 marzo : Formula 1: Drive to Survive S4; La vita dopo la morte – Con Tyler Henry

: Formula 1: Drive to Survive S4; La vita dopo la morte – Con Tyler Henry 16 marzo : Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi

: Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi 17 marzo : Soil

: Soil 18 marzo : Alessando Cattelan: una semplice domanda; Human Resources; Drôle – Comici a Parigi; Is it Cake? Dolci impossibili; Young, Famous and African

: Alessando Cattelan: una semplice domanda; Human Resources; Drôle – Comici a Parigi; Is it Cake? Dolci impossibili; Young, Famous and African 25 marzo : Bridgerton S2

: Bridgerton S2 29 marzo: Johnny Hallyday: una leggenda del rock

I film | Netflix marzo 2022

1 marzo : Il Cosmo sul comò; Tutta la vita davanti

: Il Cosmo sul comò; Tutta la vita davanti 2 marzo : Against the ice

: Against the ice 3 marzo : The Weekend Away; Un paradiso da salvare

: The Weekend Away; Un paradiso da salvare 4 marzo : Il filo invisibile

: Il filo invisibile 10 marzo : Lo chiamavano Trinità…

: Lo chiamavano Trinità… 11 marzo : The Adam Project

: The Adam Project 12 marzo : Un Piccolo Favore

: Un Piccolo Favore 17 marzo : Agente Speciale Ruby

: Agente Speciale Ruby 18 marzo : Windfall; Granchio Nero

: Windfall; Granchio Nero 21 marzo : Dragon Trainer – Il mondo nascosto

: Dragon Trainer – Il mondo nascosto 24 marzo : Il mio amore è un fiore di ciliegio

: Il mio amore è un fiore di ciliegio 30 marzo: Grandine

Cosa ne pensate delle novità di Netflix a marzo 2022? Cosa attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti!

