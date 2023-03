Bones and All: arriva su Prime Video il film di Luca Guadagnino

Disponibile su Prime Video il film di Luca Guadagnino, Bones and All. La ricerca di sé e l’affermazione della propria identità, in un on the road con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell

A distanza di sei mesi dalla vittoria del Leone d’argento per la Miglior regia e della Coppa Volpi alla miglior interpretazione femminile (per l’attrice protagonista, Tylor Russell); arriva disponibile su Prime Video, il nuovo film di Luca Guadagnino, intitolato Bones and All.

Un controverso film on the road sull’affermazione si sé e della propria identità; inseguendo un mondo pericoloso e violento. Con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell; scopriamo di seguito tutti i dettagli del film e come vederlo.

Bones and All: il road movie violento e dannato di Luca Guadagnino

Anche questa volta Luca Guadagnino è riuscito a portare a termine una grande impresa; conquistato l’attenzione del pubblico con un film crudo e violento. Distribuito sul grande schermo lo scorso novembre; Bones and All si caratterizza per i suoi toni crudi e violenti; soffermandosi su un rapporto d’amore sofferto e profondo vissuto con un istinto animale prevaricatore.

Tratto dal romanzo Fino all’osso della scrittrice statunitense Camille DeAngelis; la sua trasposizione cinematografica, viene definita come un road movie sentimentale dalle sfumature horror. Ambientato nell’America rurale degli anni 80; si sofferma sulla vicenda di due giovani adolescenti, Maren e Lee (interpretati da Taylor Russell e Timothée Chalamet). Giovani e belli, accomunati dal macabro interesse del cannibalismo; dopo il loro incontro inizieranno un viaggio on the road alla continua ricerca di identità e bellezza. Tra strade secondarie e paesaggi nascosti nell’America di Ronald Regan; Maren e Lee cercheranno di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Nel cast del film, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, sono presenti anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

