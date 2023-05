Captain America 4: Rosa Salazar sarà la villain Diamante

Rosa Salazar ingaggiata come nuova componente del cast nel prossimo capitolo di, Captain America 4 (New World Order). Impegnata nel ruolo della villain Diamante; affiancherà sul set il nuovo attore protagonista Anthony Mackie

Con l’inizio ufficiale delle riprese del prossimo capitolo Captain America 4 (rinominato come New World Order) arrivano grandi rivelazioni sulle nuove aggiunte del cast ufficiale. Difatti, dopo Anthony Mackie come nuovo attore protagonista; la nota attrice Rosa Salazar (protagonista di Alita: Battle Angel), è prossima al debutto nel nuovo capitolo Marvel di Captain America nel ruolo della villain, Diamante.

Diretto da Julius Onah, è previsto nei cinema il prossimo 3 maggio 2024. Nel frattempo; scopriamo tutti i dettagli della nuova aggiunta Rosa Salazar.

Captain America 4 e Diamondback: la veste più oscura di Rosa Salazar

Al momento il ruolo di Rosa Salazar nei panni della villain Diamondback, non sono stati ben definiti. L’attrice già conosciuta come personaggio cyborg nel film Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez, e per essere apparsa nella saga di The Divergent Series: Insurgent; è ora pronta al grande debutto nell’universo di Captain America 4, questa volta in un una veste ancora più malvagia e oscura.

Diamante (nota con il nome originale di Diamondback) ha fatto la sua apparizione nel fumetto di Capitan America #310 del 1985 (ad opera dello scrittore Mark Gruenwald e dell’artista Paul Neary) come membro della Serpent Society, un’attività criminale da sempre in lotta con Steve Rogers. Nel corso degli anni, la banda Serpent Society ha rappresentato una grande incolumità per l’universo narrato nei fumetti. Non è chiaro se la sua storia e il suo vissuto, saranno fedelmente seguiti nel film di Captain America 4 o saranno leggermente modificate per rappresentare una nuova versione di Diamante.

Le riprese attualmente in lavorazione; vedono coinvolte oltre l’attrice sopracitata, anche Anthony Mackie, assieme a Harrison Ford; Danny Ramirez; Carl Lumbly; Shira Has e Tim Blake Nelson. Continuate a seguirci nella nostra sezione dedicata alle news nel mondo e delle serie tv di tuttoteK, per tutte le anticipazioni!

