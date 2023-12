Cannes 2024: Greta Gerwig sarà la Presidente della Giuria

Reduce dallo straordinario successo mondiale di Barbie, Greta Gerwig sarà la Presidente della Giuria della prossima edizione del Festival di Cannes 2024

Il Festival di Cannes 2024 si tinge di rosa in tutti i sensi, con la nomina di Greta Gerwig a Presidente della Giuria della prestigiosa kermesse cinematografica. Gerwig, il cui ultimo film sulla bambola Mattel Barbie ha incassato 1, 4 miliardi di dollari al botteghino globale e ha fatto incetta di candidature ai Golden Globe, è la prima regista americana ad assumere il ruolo di Presidente della Giuria. La notizia è stata diffusa con un comunicato e ha rapidamente fatto il giro del web, approdando sui social, dove si sono moltiplicati in breve tempo i post con le foto della regista quarantenne, la seconda più giovane Presidente della Giuria dopo Sophia Loren, che ebbe questo onore nel 1966, all’età di 31 anni.

Greta Gerwig nominata Presidente della Giuria del prossimo Festival di Cannes 2024

L’attrice e regista ha commentato così la notizia della sua nomina:

Adoro i film: adoro farli, adoro andarci, adoro parlarne. Come cinefilo, Cannes è sempre stato l’apice di quello che può essere il linguaggio universale del cinema. Essere in un luogo di vulnerabilità, in un teatro buio pieno di sconosciuti, guardare un film nuovo di zecca è il posto che preferisco. Sono stupito, emozionato e onorato di ricoprire il ruolo di presidente della giuria del Festival di Cannes. Non vedo l’ora di vedere quali viaggi sono in serbo per tutti noi!

La presidente di Cannes Iris Knobloch e il delegato Thierry Frémaux hanno spiegato che la scelta di Gerwig è stata naturale perché la regista rappresenta lo stato della settima arte oggi e con la sua carriera – iniziata meno di 15 anni fa – sta portando una ventata di rinnovamento e freschezza nel cinema mondiale:

Si tratta di una scelta ovvia, poiché Greta Gerwig incarna in modo così audace il rinnovamento del cinema mondiale, di cui Cannes è ogni anno precursore e cassa di risonanza. Al di là della settima arte, è anche la rappresentante di un’epoca che sta abbattendo le barriere e mescolando i generi, elevando così i valori dell’intelligenza e dell’umanesimo

L’esordio alla regia di Greta Gerwig è con l’acclamato Lady Bird, nel 2017: il film le valse 5 nomination agli Oscar, tra cui quello per la Miglior regia e anche le pellicole successive, Piccole Donne e Barbie, l’hanno consacrata come una delle cineaste più note al pubblico e alla critica, nonché come la regista che con il suo film ha incassato di più nella storia del cinema mondiale. Gerwig è anche la quinta donna a presiedere la giuria del Festival di Cannes dopo Olivia de Havilland (1965), Sophia Loren (1966), Jane Campion (2014) e Cate Blanchett (2018).

