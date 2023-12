Somfy, regala una casa smart e green

Vuoi fare un regalo utile, intelligente e sostenibile? Somfy ha la soluzione perfetta per te

La sua vasta gamma di prodotti smart home, dai termostati alle unità domotiche, ai sistemi di allarme connessi, ti permette di rendere la casa dei tuoi cari più comoda, sicura e rispettosa dell’ambiente.

Valvola termostatica IO: comfort e risparmio energetico

Quando le temperature si abbassano, per godere di un comfort su misura la valvola termostatica IO di Somfy (prezzo a partire da 101 €) permette di controllare individualmente i termosifoni di ogni ambiente di casa regolando i gradi in base all’utilizzo di ogni singola stanza e dunque garantendo prestazioni energetiche eccezionali.

La temperatura può essere gestita in modalità smart tramite il sistema domotico TaHoma Switch di Somfy o via smartphone con l’App dedicata oppure anche manualmente , come con una valvola tradizionale.

Tahoma Switch (prezzo a partire da 199 €) è il comando centralizzato intelligente di Somfy per la casa per collegare i vari dispositivi senza fili, è compatibile con i più diffusi assistenti vocali, con oltre 300 prodotti a marchio Somfy e soluzioni di altri partner come Velux, Atlantic, Philips, Schneider.

Somfy Tahoma: smart, green e sicura

Grazie a Tahoma, collegato ai termostati intelligenti, è possibile governare il consumo energetico in modo personalizzato, per esempio abbassando la temperatura quando la casa è vuota e riscaldando le stanze prima del rientro.

Molto utile il controllo remoto tramite App da cellulare che permette modifiche “on the go” per una gestione dinamica e flessibile rispetto a modifiche di condizioni meteo e di orari, per esempio, a un ritorno anticipato dall’ufficio troveremo un ambiente caldo e accogliente.

Home Alarm Essential Starter Pack: la soluzione di sicurezza completa ed efficace in ogni circostanza.

Home Alarm Essential Starter Pack al prezzo a partire da 449 € è l’antifurto per la casa di Somfy, progettato per assicurare una sicurezza affidabile e che si adatta alla routine quotidiana e alle attività di ogni famiglia.

Il sistema di deterrenza Somfy si attiva prima che avvenga l’intrusione grazie ai sensori di vibrazioni e aperture brevettato IntelliTAG. In caso di rilevamento, le sirene emettono forti segnali e le tapparelle, collegate RTS o io, homecontrol, si chiudono mentre un avviso arriva in tempo reale sullo smartphone.

L’allarme si attiva e disattiva in 3 modi diversi: tramite la tastiera interna con un codice, con il badge del telecomando che ha il riconoscimento automatico dell’utente, o tramite l’app Somfy Protect.

In caso di mancanza di corrente, la casa rimane protetta per 14 giorni con una batteria che permette all’allarme di rimanere operativo.

La sicurezza per Somfy è parte integrante dei prodotti che offre, per esempio, TaHoma Switch è stato classificato “IoT Security Rating” da UL agency (leader mondiale nei test, ispezioni e verifiche di sicurezza) per la sicurezza sui dati personali.

Il comando intelligente Somfy soddisfa i requisiti essenziali di cybersecurity come gli aggiornamenti e le connessioni sicure, la sicurezza dei dati memorizzati e trasmessi, così come la massima sicurezza per le applicazioni mobili. L’interfaccia web e le applicazioni iOS e Android, che controllano i dispositivi domestici, sono soggette agli stessi standard.

Con TaHoma Switch, Somfy è la prima azienda di automazione domestica a ottenere questa valutazione.

