Death Stranding: un live action annunciato dalla produzione A24

La casa di produzione americana A24 ha annunciato una collaborazione con Kojima Productions per la realizzazione del film live action di Death Stranding

Il celebre videogame Death Stranding diventerà un film live action prodotto da A24. L’etichetta americana ha infatti annunciato sui propri profili social un accordo con Kojima Productions per la realizzazione della pellicola, ma senza fornire ulteriori dettagli. Sul sito della casa produttrice si può leggere infatti laconicamente:

È ufficiale: abbiamo stretto una collaborazione con Kojima Productions per l’adattamento cinematografico in live action dell’acclamato videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding

A24 ha anche cominciato a produrre e vendere merchandising legato al film di Death Stranding, nello specifico una t-shirt con il logo della compagnia in stile DS. Kojima dal canto suo non ha ancora parlato del progetto sui social.

Death Stranding: un videogioco destinato a diventare live action

A ben vedere si tratta di un destino quasi inevitabile: quella proposta dal gioco di Death Stranding è senza dubbio un’esperienza fortemente cinematografica, dunque tradurla in un film vero e proprio probabilmente non richiederà particolari sforzi, a patto naturalmente di realizzare un adattamento di qualità, che renda giustizia all’opera originale. In tal senso un eventuale coinvolgimento diretto di Hideo Kojima potrebbe senz’altro fornire le garanzie necessarie, ma come detto il game director giapponese non ha ancora parlato del progetto. Già da qualche mese però lui e il produttore di Barbarian, Alex Lebovici, hanno annunciato la produzione un adattamento cinematografico del popolare videogame dello stesso Hideo Kojima uscito originariamente su PlayStation 4 nel novembre del 2019 di cui è stato annunciato un sequel. La speranza è quindi che la trasposizione sia di pari qualità. Vedremo che cosa succederà in futuro, nel frattempo continuate a sequire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie in proposito.

