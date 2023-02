TCL annuncia al MWC 2023 diversi prodotti, tra cui tablet e device Smart. Il lancio della Serie TCL 40 rafforza la mission del marchio

TCL, annuncia il lancio in Europa della Serie TCL 40, che rafforza la missione del marchio di rendere accessibile a tutti la connessione 5G con il modello TCL 40R 5G e la continua democratizzazione della tecnologia 4G supportata dagli smartphone TCL 40 SE, TCL 408, TCL 406, TCL 405 e TCL 403. La visione di TCL di creare una connessione veloce e accessibile vede anche il lancio globale di due nuovi tablet 4G: TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11. I nuovi dispositivi dimostrano ancora una volta l’impegno di TCL verso l’eccellenza nella produzione di display, senza compromettere la salute degli occhi.

Vediamo ora le parole di Aaron Zhang, Chief Executive Officer di TCL Communication;

I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. In ottica di miglioramento delle nostre tecnologie, e in seguito alla raccolta dei feedback da parte degli utenti, abbiamo introdotto importanti aggiornamenti delle prestazioni e dei display con TCL NXTURBO e TCL NXTPAPER 2.0. Questi aggiornamenti fanno sì che dispositivi come TCL NXTPAPER 11 e i nuovi smartphone della Serie TCL 40 siano performanti al massimo, sostenendo il nostro obiettivo di democratizzare la tecnologia. Inoltre, le solide partnership con gli operatori che portiamo avanti da anni, ci aiutano a realizzare la nostra missione di fornire il 5G a tutti

TCL annuncia la Serie 40 e nuovi tablet al MWC 2023

Presente sui nuovi tablet TCL NXTPAPER, TCL NXTPAPER 2.0, che offre una luminosità superiore del 150% rispetto alla tecnologia precedente, fino a 500 nit. Inoltre, TCL NXTPAPER 2.0 supera i livelli di riduzione della luce blu certificati da TÜV grazie al filtraggio a livello hardware, mettendo al primo posto la salute degli occhi senza ingiallire lo schermo. Inoltre, il sensore automatico regola la temperatura del colore in base all’ambiente e all’ora, offrendo un’esperienza di visione e lettura ancora più confortevole.

Grazie a NXTPAPER 2.0, il sorprendente display 2K da 11 pollici di TCL NXTPAPER 11 offre un’immagine straordinaria, con AI Visual Boost che rende i colori più vivaci e realistici. TCL NXTPAPER 11 è anche un concentrato di produttività. Che si tratti di videochiamate con la fotocamera anteriore grandangolare da 8MP o sessioni di scrittura con la T-pen opzionale, TCL NXTPAPER 11 semplifica ulteriormente la vita degli utenti. Inoltre, è dotato di una performante batteria da 8000mAh e di ricarica inversa nel caso servisse un boost di energia a qualche altro dispositivo.

Più dispositivi connessi per l’ecosistema mobile

Oltre agli smartphone e ai tablet, la linea di dispositivi intelligenti di TCL si amplia per offrire un ecosistema sempre più completo e performante.

Per coloro che preferiscono un’esperienza di tablet più tradizionale, TCL TAB 11 è il prodotto perfetto. Dotato di splendido display TCL NXTVISION da 11 pollici 2K e quattro altoparlanti regala una visione sempre ottimale e con un peso di soli 462g e un design sottile da 6,9mm, TCL TAB 11 si adatta a tutte le borse, rendendolo perfetto per la vita in movimento. Per chi invece è solito utilizzare il proprio tablet tra le mura domestiche, TCL TAB 11 è disponibile nelle varianti LTE e Wi-Fi.

Prezzi e disponibilità

TCL 40 R 5G: disponibile a partire da € 239,90 sugli operatori telefonici

sugli operatori telefonici TCL 40 SE: disponibile a partire da € 219,90 nella versione 6+256GB e € 179,90 nella versione 4+128GB

nella versione 6+256GB e € 179,90 nella versione 4+128GB TCL 408: disponibile a partire da € 149,90

TCL 406: disponibile a partire da €129,90 sugli operatori telefonici

sugli operatori telefonici TCL 405: disponibile a partire da € 119,90

TCL 403: disponibile a partire da € 89,90

TCL NXTURBO: disponibile tramite aggiornamenti OTA nel corso dell’anno

