CORSAIR: annunciato il nuovo mouse NIGHTSABRE WIRELESS

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo mouse CORSAIR NIGHTSABRE WIRELESS ?

Il mouse gaming NIGHTSABRE WIRELESS è inoltre in grado di supportare incredibili effetti RGB , personalizzabili all’infinito, tramite il software CORSAIR iCUE. Sfruttate la potenza e la versatilità di iCUE per sincronizzare NIGHTSABRE con il resto dell’illuminazione RGB del vostro ambiente di gioco.

Sperimentate una risposta istantanea grazie alla tecnologia CORSAIR QUICKSTRIKE presente sui due pulsanti primari ; in grado di attivare gli switch ottici istantanei del mouse con una latenza quasi nulla. I colpi e le azioni verranno quindi registrati senza debounce o ritardi, in modo da avere sempre un vantaggio competitivo sugli avversari.

CORSAIR (qui per maggiori info ) è un’azienda leader nella produzione di accessori e dispositivi a prestazioni elevate dedicati a gamer e content creator. Ha annunciato oggi il lancio di NIGHTSABRE WIRELESS , un sorprendente mouse gaming in grado di migliorare anche le sessioni di gioco più intense.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)