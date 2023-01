Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney+

Black Panther: Wakanda Forever, dopo aver conquistato il grande schermo, debutterà streaming sulla piattaforma di Disney+: tra le potenziali date spunta una ipotesi basata su un’indiscrezione

Black Panther: Wakanda Forever potrebbe avere una potenziale data d’uscita su Disney+, la piattaforma streaming che riunisce quasi tutti i film e le serie tv del Marvel Cinematic Universe. Non molto tempo dall’uscita al cinema, il sequel di Black Panther, ma Wakanda Forever potrebbe arrivare in streaming su Disney+ già nelle prossime settimane. Il colosso avrebbe infatti già stabilito la data d’uscita.

Una novità che piacerà sicuramente agli appassionati dell’universo Marvel che hanno già visto il film nelle sale ma anche a chi non ha avuto l’occasione di andare al cinema durante la distribuzione sul grande schermo. Il sequel di Black Panther, trentesimo film del MCU, ha conquistato il botteghino a novembre 2022 chiudendo in modo plateale la Fase 4 della Marvel ma anche dando un sentito omaggio al prematuramente scomparso Chadwick Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever arriva in streaming

La trama del sequel di Black Panther segue il Wakanda in preda ad una profonda crisi dopo la scomparsa improvvisa di Re T’Challa. Una grave malattia, nonostante i tentativi di Shuri (Letitia Wright) di trovare una cura, è stata fatale. La regina Ramonda (Angela Bassett) cerca di guidare il regno al meglio, ma la minaccia di una imminente guerra con un altro popolo guidato da Namor causa un’ulteriore crisi. Ma Shuri, messa alle strette, riesce a replicare l’erba a forma di cuore che consente di creare la Pantera Nera. Senza indugio, la principessa si sottopone all’esperimento trasformandosi nella nuova protettrice del Wakanda.

Il sequel di Black Panther è stato accolto positivamente da tutti, raccogliendo recensioni positive da parte di pubblico e critica (qui potrete trovare la nostra recensione). A distanza di due mesi dall’uscita in sala, gli incassi del film sono di 440 milioni di dollari al soltanto negli Stati Uniti e ben 820 milioni di dollari a livello globale. Per i Marvel Studios si tratta di un ennesimo successo, anche se con un piccolo passo indietro rispetto al predecessore. Chi non ha avuto la possibilità di guardarlo al cinema o vuole concedersi un rewatch potrà farlo grazie a Disney+, che ha informalmente indicato una data di uscita in streaming di Black Panther: Wakanda Forever. Secondo una recente indiscrezione riportata da CBR, infatti, la pellicola dovrebbe arrivare sulla piattaforma il 20 gennaio 2023. Al momento la data non è stata ancora confermata né smentita neppure per la piattaforma italiana.

