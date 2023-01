Hidden – Verità Sepolte: al cinema dal 2 febbraio 2023

Nel mese di Febbraio ci sarà una pellicola che lascerà tutti con il fiato sospeso: “Hidden – Verità Sepolte”

Il nuovo anno regalerà moltissime pellicole, pronte a intrattenere anche gli spettatori più esigenti. Tra i vari film in uscita c’è “Hidden – Verità Sepolte”, un thriller mozzafiato che farà il suo esordio al cinema il 2 Febbraio 2023. Proiezione italiana che vede come regista Roberto D’Antona, il quale copre a sua volta anche il ruolo di attore. Tutto sembra essere normale in una piccola città, finché non ci si interroga sulla scomparsa di diverse donne; da lì in poi si andrà alla ricerca della verità.

Andiamo, nel dettaglio, a scoprire la trama e i protagonisti della pellicola.

Hidden – Verità Sepolte: trama, trailer e cast

In una piccola cittadina ogni abitante trascorre la propria vita assorto dalla consueta routine, senza badare a ciò che accade intorno, tra cui la scomparsa di diverse donne. Un giorno però, ci si interroga sul fatto che queste sparizioni non siano soltanto un caso, bensì il frutto di omicidi brutali. Da lì in poi i cittadini vivranno nella paura e tutti gli equilibri fino ad allora creati rischieranno di crollare. Perciò, i protagonisti cominceranno a ricercare la verità nascosta, andando però incontro a qualcosa di estremamente pericoloso, perdendo molto di più di quello che si potessero immaginare.

Il film è stato girato in circa 7 settimane e ha coinvolto ben tre comuni, uno in Lombardia e due in Piemonte: si tratta di Taino, Oleggio e Marano Ticino.

Passiamo adesso al cast, il quale presenta diversi nomi. Tra i protagonisti figura Roberto D’Antona, regista e attore. Al suo fianco tanti altri artisti, come Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Alex D’Antona, Giulia Mesisca, Rachele Gatti, Alberto Fumagalli, Stefano Tiraboschi e Rachele Crotti. A completare il team ci sono Luca Gatta, Fabrizio Narciso, Nicole Blatto, Mirko D’Antona e Teresa De Nicolo.

Ad occuparsi delle musiche c’è Aurora Rochez, per effetti speciali e trucco Paola Laneve. Per ciò che concerne la fotografia è stato scelto Stefano Pollastro, mentre come già detto, Roberto D’Antona si è occupato della regia, coadiuvato dall’aiuto regista Daniele Ciceri.

Un film intenso che regalerà tensione e colpi di scena, lasciando ogni spettatore con il fiato sospeso, in attesa di conoscere la verità.

