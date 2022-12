È appena nato un nuovo motore di ricerca evoluto e smart

Vodafone lancia un sistema di ricerca evoluto che aiuterà chiunque deciderà di utilizzarlo nel gestire nel miglior modo possibile le ricerche all’interno del suo sito

Vodafone, un’azienda multinazionale di telefonia mobile e fissa, non smette mai di stupire e ora lascia persino senza parole i suoi clienti grazie a una incredibile novità: ha creato un nuovo motore di ricerca davvero evoluto e particolarmente smart. Ciò vuol dire che adesso è possibile fare ricerche in modo più veloce e preciso all’interno del sito Vodafone, un prodotto che senza ombra di dubbio migliorerà l’esperienza di navigazione di tutti i suoi utenti.

Come funziona il nuovo motore di ricerca di Vodafone

Vodafone lancia un sistema di ricerca evoluto che aiuterà chiunque deciderà di utilizzarlo nel gestire nel miglior modo possibile le ricerche all’interno del suo sito. Esso, infatti, si distingue per il suo carattere evoluto e soprattutto per via dell’uso di una struttura basata su entità e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Tutto questo vuol dire che si potranno ottenere risultati di ricerca completi e capaci di coprire qualsiasi tipo di esigenza abbiate.

In poche parole, se provate a cercare qualcosa all’interno del sito Vodafone il motore di ricerca raccoglie tutti i risultati che ritiene pertinenti e ve li mostra.

Ma facciamo un esempio pratico in modo da capire meglio il funzionamento: se vi servono informazioni su uno specifico modello di smartphone, il nuovo motore di ricerca di Vodafone vi fornisce risultati relativi all’e-commerce, alla sezione store locator e alle offerte per i piani tariffari della compagnia telefonica abbinabili al prodotto.

Nel caso in cui invece avrete bisogno di qualcosa di più generico come, per esempio, “giga illimitati”, il motore di ricerca sarà in grado di fornirvi risultati relativi alle tariffe che hanno questa caratteristica, un link ai negozi Vodafone più vicini a voi nei quali è possibile

attivare i piani tariffari e altri link di approfondimento.

Tutte le altre novità

Le novità di Vodafone non sono finite qui: per ogni ricerca effettuata potrete navigare tra i vari risultati ottenuti selezionando uno dei pulsanti corrispondenti a diverse sezioni del sito.

Tra le principali troverete la sezione Negozi, quella delle Offerte e quella relativa a Servizi e vantaggi. Ma non solo. Avrete modo, infatti, di consultare anche i risultati di ricerca rivolti ai privati e quelli riguardanti la clientela business.

C’è poi il lavoro dell’intelligenza artificiale che promette una qualità dei risultati di ricerca migliore e che si affina con il tempo, sulla base delle ricerche e delle interazioni degli utenti.

Poi c’è un’’altra importante novità, ma questa riguarda l’introduzione della possibilità di fare anche ricerche vocali da computer. In poche parole potrete quasi dire addio alla tastiera perché quando sarete al PC potrete quasi parlare con vostro computer: vi basterà la vostra voce per cercare tutto quel che vi serve all’interno del sito.

Ciò non toglie, tuttavia, che potrete anche scrivere le parole relative alle informazioni di cui avrete bisogno.

Insomma, con il nuovo motore di ricerca di Vodafone la vita dei clienti è decisamente più semplice, più rapida e assolutamente adeguata agli intenti di ricerca. Non vi resta che provarlo.