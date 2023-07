Barbie: l’esilarante personaggio di John Cena nel film

Nell’attesissimo live-action Barbie, firmato da Greta Gerwig e in arrivo nelle sale cinematografiche il 21 luglio, ci sarà anche un esilarante cameo di John Cena

Ad oggi la trama del film è ancora avvolta dal mistero, anche se dai diversi trailer e dalle interviste al cast e alla regista è stato ricostruito qualcosa. Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland dove conduce la sua vita apparentemente perfetta insieme alle sue altre versioni e Ken (Ryan Gosling). La protagonista, tuttavia, viene cacciata dal paese perché non considerata come una bambola dall’aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, decide di partire per il mondo reale e umano, alla ricerca della vera felicità. Questo viaggio la trasformerà completamente e la aiuterà a ritrovare se stessa.

Sul grande schermo avremo modo di vedere un cast stellare: a partire da Margot Robbie a Ryan Gosling, fino a Issa Rae, America Ferrera, Simu Liu, Dua Lipa e John Cena. Tutte varianti delle bambole di cui abbiamo visto delle immagini nei poster ma di cui mancava ancora uno all’appello, ossia quello dell’ex lottatore di wrestling.

Rivelato il Kenmaid di John Cena nel film di Barbie

Ad una settimana dal debutto al cinema di Barbie, è stato diffuso un video che finalmente ci svela il Ken con le sembianze di John Cena. Il noto wrestler è già apparso in diverse occasioni sul grande schermo. John Cena, infatti, ha già preso parte a numerose pellicole, tra le ultime Bumblebee, lo spinoff di Transformers, e i capitoli 9 e 10 della saga di Fast&Furious. A renderlo celebre nei lungometraggi è stato anche il ruolo di Peacemaker nel film The Suicide Squad, tanto apprezzato al punto da ispirare una serie spin-off interamente dedicata al personaggio da lui interpretato. Ecco come sarà il Ken di John Cena.

Le immagini di Kenmaid sono esilaranti. L’attore si presenta con una lunga chioma di boccoli biondi e un’appariscente collana fatta di conchiglie che scende sul suo petto nudo. L’aspetto del wrestler nell’intervista non può che strappare un sorriso. Inoltre, è possibile scorgere una piccola parte di tessuto celeste che avvolge i fianchi dell’attore e che molto probabilmente si tratta della coda da sirenetto. A ben vedere, seppur sfuocate, sullo sfondo ci sono immagini di diversi design di Barbie Sirena e vari oggetti di scena. Inizia ufficialmente il countdown per il 21 luglio per vedere finalmente il fantastico mondo di Barbie al cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.