Beau Is Afraid: il trailer dell’attesissimo film con Joaquin Phoenix

Diamo un’occhiata al primissimo trailer di Beau Is Afraid, la nuova pellicola di Ari Aster, con protagonista Joaquin Phoenix

L’attesa non è ancora finita, dovremo aspettare fino al prossimo aprile, quando potremo finalmente gustarci Beau Is Afraid, la nuova pellicola di Ari Aster. Il nuovo film ha già incuriosito spettatori e critica per la ventata di novità che promette di portare. Dopo l’uscita del primo post, ora possiamo averne un altro piccolo assaggio, grazie ad un trailer appena pubblicato.

Il film, che nelle sale americane uscirà il il 21 aprile, non ha ancora una data di uscita ufficiale italiana.

Beau Is Afraid: trama e cast

Il film parla di Beau, un uomo che soffre d’ansia. Non ha mai conosciuto il padre ed ha un rapporto molto difficile con la propria madre, molto autoritaria. Quando quest’ultima viene a mancare, Beau decide di intraprendere un viaggio per tornare a casa, che però lo porterà a mettersi in contatto con il soprannaturale.

Lo stesso Aster ha definito la sua nuova pellicola una “nightmare comedy”, in grado di riflettere e far riflettere sul senso della vita. Si tratta di un film diverso dai precedenti Hereditary (2018) e Midsommar (2019), dello stesso regista. In questo suo nuovo lavoro troveremo forse meno horror, ma la giusta quantità di umorismo nero e assurdità. È importante tenere a mente ciò, soprattutto se si è fan dei precedenti lavori di Aster e ci si aspetta un filone simile alle opere passate. Sembrerebbe infatti che Beau Is Afraid sia molto diverso.

Il trailer non si sofferma molto chiaramente sulla trama della pellicola, però permette di conoscere i suoi personaggi. Innanzitutto il protagonista Beau, interpretato da Joaquin Phoenix, che passerà da un’età all’altra durante lo sviluppo del film. L’attore sarà affiancato da Kylie Rogers, Amy Ryan, Parker Posey, Nathan Lane, Armen Nahapetian, Richard Kind, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Michael Gandolfini e Zoe Lister-Jones.

