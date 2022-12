Beau Is Afraid: il primo poster del film con Joaquin Phoenix

La casa di produzione A24 ha pubblicato il primo poster del nuovo film di Ari Aster, dal titolo Beau Is Afraid, in uscita nel 2023

Con un certo alone di mistero, è finalmente disponibile un primo poster del nuovissimo film di Ari Aster, già autore di Hereditary – Le radici del Male (2018) e Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019). Il regista e sceneggiatore si appresta a tornare con questa nuova pellicola di cui è stata appena resa nota la prima immagine su twitter. Il film, che uscirà nel 2023 ed avrà come protagonista Joaquin Phoenix, si intitolerà Beau Is Afraid. Un titolo deciso dopo diversi annunci, che indicavano inizialmente Disappointment Blvd come nome principale.

Trama e cast di Beau Is Afraid

Una cosa è certa: Beau Is Afraid non sarà un horror. Lo ha confessato lo stesso Ari Aster:

Potrebbero volerci alcuni film prima di tornare all’orrore, ma amo l’horror e sono sicuro che tornerò a rivisitarlo. Il trauma avrà sempre un posto nei miei film.

Ma di cosa parlerà allora questa nuova pellicola? Anche in questo caso le indiscrezioni sono davvero poche. Il film viene infatti descritto semplicemente come un “ritratto intimo e pluridecennale di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi”.

Il resto del cast che affiancherà Joaquin Phoenix sarà formato da Nathan Lane, già visto in Piume di struzzo (1997); Stephen McKinley Henderson, presente in Dune (2021) e Patti LuPone recentemente vista in Last Christmas (2019). Nel cast anche Amy Ryan di Gone Baby Gone (2017) che le fece ottenere la prima candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista e Parker Posey, apparsa in Scream 3 (2000) e Superman Returns (2006).

Una pellicola avvolta nel mistero insomma; ci toccherà aspettare per scoprire qualcosa di più. Del resto dovranno passare ancora alcuni mesi prima dell’uscita di Beau Is Afraid, prevista nell’estate del 2023.

