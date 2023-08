La guida dell’azienda AGON by AOC per indirizzarvi alla giusta scelta dei monitor e degli accessori per il gaming atti a creare la postazione di gioco perfetta

Alla luce della crescita del mercato del gaming negli ultimi anni, ogni elemento della configurazione di gioco può fare la differenza; è perciò sempre più importante scegliere le periferiche più adatte ai diversi tipi di giocatori. Durante la pandemia, il mercato dei videogiochi è esploso: un fatturato di 2,2 miliardi di euro, con un aumento del 21,9% rispetto all’anno precedente.

AGON by AOC, leader mondiale nel settore dei monitor gaming e degli accessori IT, è in grado di soddisfare tutte le esigenze: dai giocatori occasionali, ai giocatori competitivi/hardcore con la linea AGON, fino ai giocatori professionisti per i quali AOC ha creato AGON PRO.

La linea completa AGON by AOC ha ampliato il portafoglio del marchio con nuovi prodotti dedicati ai giocatori occasionali, ai giocatori competitivi e agli ambiziosi giocatori di e-sport.

La guida di AGON by AOC alla scelta di monitor e accessori per il gaming: i monitor

Sono quattro le caratteristiche principali che vengono prese in considerazione quando si sceglie un monitor:

Le dimensioni, dove i modelli da 27 pollici sono molto richiesti dai giocatori : Le dimensioni di 27″ sono sufficientemente grandi da permettere ai giocatori di immergersi; ma si adattano perfettamente anche all’attuale risoluzione mainstream QHD, con una densità di pixel di 109 ppi.

: Le dimensioni di 27″ sono sufficientemente grandi da permettere ai giocatori di immergersi; ma si adattano perfettamente anche all’attuale risoluzione mainstream QHD, con una densità di pixel di 109 ppi. La frequenza di aggiornamento , che corrisponde al numero di fotogrammi che un monitor può visualizzare dalla GPU ogni secondo. Più alta è la frequenza di aggiornamento, più fotogrammi vengono disegnati ogni secondo; in modo che l’azione sia più fluida e aggiornata con il mondo di gioco. I monitor più performanti e adatti ai giochi hanno una frequenza di almeno 144 Hz.

, che corrisponde al numero di fotogrammi che un monitor può visualizzare dalla GPU ogni secondo. Più alta è la frequenza di aggiornamento, più fotogrammi vengono disegnati ogni secondo; in modo che l’azione sia più fluida e aggiornata con il mondo di gioco. I monitor più performanti e adatti ai giochi hanno una frequenza di almeno 144 Hz. Il tempo di risposta si riferisce al tempo in cui i cristalli liquidi passano da uno stato attivo a uno inattivo e viceversa; si misura in millisecondi e, per ottenere le migliori prestazioni di uno schermo da gioco, dovrebbe essere molto basso (ad esempio 1 ms), per ridurre il rischio di sfocature e ghosting.

si riferisce al tempo in cui i cristalli liquidi passano da uno stato attivo a uno inattivo e viceversa; si misura in millisecondi e, per ottenere le migliori prestazioni di uno schermo da gioco, dovrebbe essere molto basso (ad esempio 1 ms), per ridurre il rischio di sfocature e ghosting. Infine, la risoluzione consente di catturare ogni dettaglio di gioco con la massima nitidezza e definizione. Può essere Full HD, QHD o 4K e dipende anche dal grado di risoluzione supportato dal PC. Ha anche un impatto importante sul prezzo.

I monitor

Il monitor AG405UXC da 40 pollici (100 cm) ultra-wide (21:9) è una potenza di prestazioni che vanta un pannello IPS con risoluzione 3440×1440 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Progettato per affascinare e coinvolgere, l’AG405UXC è pronto a stabilire un nuovo standard nel mercato dei monitor da gioco ultra-wide. L’AG405UXC è disponibile a un prezzo di listino di €649.00.

Il monitor AOC GAMING Q24G2A/BK è dotato di un pannello IPS da 23,8″ (60,4 cm) che offre un’eccezionale risoluzione QHD (2560×1440). Con un’impressionante frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms MPRT.Con un rapporto di contrasto di 1000:1 e una copertura del gamut sRGB del 108,7%. Il monitor AOC GAMING Q24G2A/BK è progettato per offrire immagini straordinarie e prestazioni reattive in uno spazio ridotto. Il monitor AOC GAMING Q24G2A/BK è disponibile a un prezzo di vendita consigliato di €249.00.

Per i giocatori professionisti, AGON by AOC è orgogliosa di presentare l’AG276QZD, l’ultimo nato della serie AGON PRO. Il nuovo innovativo monitor da gioco da 27″ (67,3 cm) è dotato di un pannello OLED che offre una nitida risoluzione QHD (2560×1440); con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta GtG incredibilmente veloce di 0,03 ms. Rendendolo perfetto per i giocatori che desiderano l’eccellenza visiva, prestazioni elevate e un’esperienza di gioco senza precedenti. L’AGON PRO AG276QZD è disponibile a un prezzo di listino di €999.00.

Monitor e accessori per il gaming AGON by AOC: il mouse

I giocatori più accaniti sanno che un mouse da gioco è la chiave per trasformare l’esperienza di gioco da “divertente” a “memorabile”: precisione e velocità sono fondamentali. Un buon mouse da gioco garantisce prestazioni stabili e durature con il massimo comfort per i giocatori, che possono così affrontare lunghe sessioni di gioco senza affaticarsi troppo.

AOC AGM600 è un comodo mouse da gioco con cavo con interruttori solidi, 10 pulsanti, RGB e il software G-Menu di AOC. NVIDIA Reflex Analyzer consente di monitorare e ridurre al minimo la latenza totale del sistema, permettendo di controllare ogni componente.

Inoltre, questo mouse è dotato di interruttori Kailh, che non solo offrono un’eccezionale sensibilità al clic e un’eccellente velocità di risposta, ma anche una lunga durata, con 80 milioni di clic nominali. Il mouse AGM600 è disponibile a un prezzo di listino di €50,90.

La tastiera

La tastiera è anche un punto di riferimento per i giochi su PC. I modelli full-size offrono un’ampia gamma di controlli e di mappature delle funzioni di gioco; offrendo ai giocatori una straordinaria flessibilità nel controllo del gioco. Anche l’uso delle macro, ovvero combinazioni di tasti e comandi associati a un singolo input che velocizzano l’esecuzione del gioco, è essenziale.

La tastiera AGON AGK700 offre grandi prestazioni e massima reattività. Ciò grazie alle sue caratteristiche che includono tasti macro dedicati, tasti multimediali/funzione e una manopola del volume; oltre alla retroilluminazione RGB personalizzabile che consente alla tastiera di illuminarsi al buio e ricreare l’ambiente di gioco ideale.

Il passthrough USB è un’ulteriore comoda soluzione per accedere facilmente ai dispositivi aggiuntivi alla porta USB della tastiera, invece di raggiungere le porte del PC. I tasti Cherry MX Red si distinguono per la loro straordinaria reattività: bastano infatti 45 grammi di pressione per attivare qualsiasi tasto. La tastiera AGK700 è disponibile a un prezzo di listino di €174,90.

Monitor e accessori gaming AGON by AOC: cuffie

Infine, le cuffie completano l’esperienza di gioco nel reparto audio, che è fondamentale per individuare più facilmente il nemico, coordinarsi con gli altri giocatori o cogliere le più piccole sfumature sonore. Per questo motivo le cuffie svolgono un ruolo importante, soprattutto quando non è possibile isolarsi per le sessioni di gioco o installare un impianto audio.

Quando si sceglie una cuffia, oltre alla qualità del suono, che è fondamentale per le cuffie, sono importanti altre caratteristiche: il comfort, un buon design, un facile accesso ai pulsanti di controllo e alla rotella e un microfono rimovibile con una buona qualità del suono.

Le GH200 di AOC offrono l’intero pacchetto, con il cursore in acciaio, i cuscinetti in similpelle PU e l’archetto che garantiscono il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Dispone inoltre di un microfono rimovibile la cui sensibilità e gamma di frequenza sono impostate in modo da registrare la voce del giocatore con la massima chiarezza.

Inoltre, due metri di cavo e un connettore audio universale da 3,5 mm consentono di collegare le cuffie a qualsiasi console o computer e persino allo smartphone. Il set di cuffie GH200 è disponibile a un prezzo di listino di €46,04.

E voi? Cosa ne pensate di questi Monitor e accessori da gaming AGON by AOC ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).