Back to Black: le prime immagini del film su Amy Winehouse

Diamo uno sguardo alle prime immagini di Back to Black, il film dedicato alla cantante Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela

La vita di una delle cantanti più amate e mai dimenticate sta per arrivare al cinema. Back to Black, il film che omaggerà Amy Winehouse, vedrà Marisa Abela nei panni dell’artista scomparsa prematuramente a 27 anni, nel 2011.

Back to Black: le prime immagini

Le prime immagini provenienti dal set sono già circolate. Le foto mostrano Marisa Abela nei panni di Amy, in compagnia di Eddie Marsan, nel ruolo del padre Mitch. I due si trovano nel quartiere di Soho, a Londra, nei pressi del jazz club Ronnie Scott’s, luogo in cui la cantante era solita esibirsi durante i primi anni della sua carriera.

Nell’immagine vediamo Marisa Abela sfoggiare l’indimenticabile look che ha fatto della cantante jazz un’icona. Possiamo infatti notare l’inconfondibile pettinatura, il trucco marcato degli occhi e i grandi orecchini che Amy spesso sfoggiava. Ma non è solo lo stile ad attirare l’attenzione, bensì lo sguardo triste e malinconico dell’attrice, che tanto ricorda quello dell’artista scomparsa.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Nonostante il tragico destino, Back to Black non vuole essere un film basato sul lato oscuro e sulle fragilità dell’artista. La pellicola, al contrario, vuole omaggiare Amy, portando in scena il suo cammino verso la celebrità. Sarà un viaggio che partirà dai primi anni ’80, fino al raggiungimento della fama. Un incredibile ricordo di una donna tormentata, ma di straordinario talento e sensibilità.

Back to Black è anche il primo film sulla cantante che è stato sostenuto dalla famiglia dell’artista. Il padre di Amy avrebbe chiesto espressamente una rappresentazione della figlia autentico, che mostri al pubblico quanto lei fosse divertente, brillante, affascinante, oltre che tremenda.

La regia del film è affidata a Sam Taylor-Johnson, celebre per aver diretto anche Cinquanta sfumature di grigio. Taylor-Johnson ha confessato di essere molto legata alla cantante. Queste le sue parole:

Mi sento entusiasta e onorata di avere l’opportunità di portare al cinema la storia meravigliosamente unica e tragica di Winehouse, accompagnata dalla parte più importante della sua eredità: la musica. Sono pienamente consapevole della responsabilità. Con il mio collaboratore alla sceneggiatura, Matt Greenhalgh, creerò un film che tutti ameremo e apprezzeremo per sempre. Proprio come facciamo con Amy.

Un’ottima premessa per chi sta attendendo con ansia questa pellicola. Non ci resta che attendere la data d’uscita, non ancora comunicata. Quando verrà resa nota, noi di Tuttotek saremo qui ad annunciarvela!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.