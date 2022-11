Babylon: il trailer del nuovo film di Damien Chazelle

Babylon è il nuovo prossimo film di Damien Chazelle che vede protagonisti Brad Pitt e Margot Robbie e possiamo finalmente vedere il suo trailer in italiano

Babylon è il nuovo prossimo film del regista premio Oscar Damien Chazelle, che dopo i successi di La La Land e prima ancora di Whiplash, ritorna con un nuovo attesissimo titolo. C’è molta attesa anche per il suo cast, sicuramente stellare che promette molto bene perché vede coinvolti Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva tra i protagonisti. Ad affiancare i protagonisti, altri interpreti stellari, tra cui Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Babylon: il trailer italiano del nuovo film di Damien Chazelle

Il film uscirà nelle sale dal 19 gennaio 2023, ma nel frattempo è stato rilasciato il trailer ufficiale italiano che ci può dare un’idea di quello che ci aspetta al cinema.

Per quanto riguarda la trama, non si conoscono molti dettagli, ma sappiamo che ci troviamo nella Los Angeles degli anni ’20, tra storie di decadenza e depravazione di personaggi un tempo illustri di Hollywood. E dal trailer, si può intuire che ci troviamo anche in un’ambientazione simile a quella presentata nel grande successo La La Land, anche se in questo caso con toni e atmosfere diverse.

Margot Robbie e Brad Pitt hanno tra l’altro già collaborato insieme in una situazioe analoga, ovvero C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, quindi sarà molto interessanti vederli diretti da Damien Chazelle.

Il film è in produzione da qualche anno, ma è stato rimandato prima al 2021, per poi vedere la sua uscita nelle sale rimandata a dicembre 2022 negli Stati Uniti e gennaio 2023 in Italia. Lo slittamento del film è stato dovuto alle difficoltà dell’industria cinematografica durante i periodi più intensi dell’emergenza sanitaria, ma ora sembra che la sua uscita sia ufficiale e programmata.

