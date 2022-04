All The Old Knives: scopriamo il thriller in arrivo su Prime Video

All The Old Knives – La cena delle spie è un thriller di spionaggio con protagonista Chris Pine, in arrivo venerdì su Prime Video

All The Old Knives – La cena delle spie è un thriller di spionaggio in arrivo questo venerdì su Prime Video. I protagonisti del film di Janus Metz sono Chris Pine e Thandie Newton. Scopriamo cosa ci attende in questo thriller da vivere tutto d’un fiato!

Cosa sappiamo | All The Old Knives – La cena delle spie

Quando due agenti della CIA ed ex amanti, (Chris Pine e Thandiwe Newton) si riuniscono per indagare su un dirottamento terroristico, si rendono conto che non tutto è come sembra. In questo thriller oscuro e misterioso devono decidere di chi ci si può fidare e chi invece è stato compromesso. La storia è tratta dal romanzo omonimo dello scrittore statunitense Olen Steinhauer, che è tornato a rivisitare la sua opera collaborando con la produzione cinematografica per la stesura della sceneggiatura.

Il regista della pellicola è il danese Janus Metz, che ha già diretto nel 2017 Borg McEnroe e alcuni episodi di True Detective e ZeroZeroZero. Il cast comprende, oltre a Chris Pine e Thandie Newton, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce, Corey Johnson, David Bedella e Colin Stinton.

Chris Pine farà parte del cast di Don’t Worry Darling, film di Olivia Wilde in uscita nell’autunno 2022 negli Stati Uniti. Per quanto riguarda Thandie Newton , speriamo di vederla il più presto possibile nella quarta stagione di Westworld.

