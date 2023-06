Avatar 3: le prime informazioni sul sequel del franchise

Rivelate in anteprima esclusiva, le prime informazioni sul prossimo sequel franchise di Avatar 3. Diretto da James Cameron; il terzo capitolo potrebbe segnare una rottura con i precedenti film della saga

Trapelano sul web anteprime esclusive riguardo il futuro del prossimo sequel franchise di, Avatar 3. Dopo il successo ottenuto con Avatar:La via dell’acqua; di James Cameron (ottenendo ben cinque candidature ai premi Oscar 2023); il nuovo capitolo potrebbe richiedere un impegno e un coinvolgimento differente rispetto ai precedenti.

Difatti, secondo le dichiarazioni di Ben Procter, production designer di Avatar: La via dell’acqua; il terzo capitolo potrebbe prospettarsi ancora più vivo. Ecco le sue dichiarazioni:

Tutto quello che posso dire è che abbiamo iniziato a lavorarci nel 2013, con un team che è cresciuto e contiene così tante persone meravigliose. Abbiamo lavorato con il mondo in generale, con molti luoghi interessanti da visitare e cose da vedere sin dall’inizio. Non posso dirvi cosa sta arrivando ma posso dirvi che stanno arrivando un sacco di cose interessanti!

Sempre seguendo le dichiarazioni ufficiali; in questo nuovo sorprendente capitolo di Avatar 3, entreremo a stretto contatto con un nuovo clan di Na’vi, indicato con il nome di Popolo della Cenere. Ormai adattati a vivere in prossimità di ambienti vulcanici, saranno coinvolti nel primo scontro tra clan di Na’vi; contrapponendosi agli Omaticaya (clan di Jake Sully e Neytiri), ed i Metkayina (ormai adattati agli ambienti marini).

Una notizia che segna una sorprendente svolta per il noto franchise nato da James Cameron; rivelandosi un sequel di grande importanza ai fini della saga. Secondo sempre le dichiarazioni ufficiali di Ben Procter:

Stiamo lavorando su Avatar 3 in questo momento, cercando di completarlo con gli effetti visivi e la fase di consegna. Prima che qualsiasi cosa possa essere renderizzata, Jim ha queste videocamere, giusto? Ecco da dove provengono le riprese, ed è il passaggio precedente alla consegna. Stiamo lavorando alacremente per migliorare e preparare i set per prepararci a questa fase