Acer Swift Go 14, IA e processori Intel Core Ultra

Acer ha presentato il nuovo Acer Swift Go 14, equipaggiato con intelligenza artificiale e alimentato da processori Intel Core Ultra, accompagnati dalla scheda grafica Intel Arc e Intel AI Boost

Questo laptop compatto e leggero offre prestazioni potenziate dall’IA e un’esperienza coinvolgente.

Acer Swift Go 14: prestazioni avanzate con Intel Core Ultra 7

Gli utenti, tra cui studenti, professionisti e creator, possono usufruire delle avanzate funzionalità di intelligenza artificiale di Swift Go 14, come Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView, ottimizzate per videoconferenze, insieme a strumenti di personalizzazione su un notebook OLED. Con Microsoft Copilot di Windows 11, la realizzazione di progetti e la gestione dei flussi di lavoro diventano più semplici.

“Il nostro nuovo Swift Go 14 va oltre il suo design elegante e il display ad alta risoluzione,

offrendo la più recente suite di tecnologie di collaborazione per supportare un’ampia varietà di

funzioni e stili di vita”, ha dichiarato James Lin, General Manager Notebooks, Acer Inc. “Swift Go

14 è uno dei primi dispositivi sul mercato a essere dotato di processori Intel Core Ultra, che

apriranno la strada a uno sviluppo ulteriore delle attività di intelligenza artificiale generativa sui

dispositivi Acer del futuro”.

Il nuovissimo Acer Swift Go 14 (SFG14-72) è alimentato dal potente processore Intel Core Ultra 7 155H, garantendo prestazioni di alto livello e ottenendo la certificazione come portatile Intel Evo Edition.

Questo dispositivo risponde ai requisiti di prestazioni, offrendo funzionalità come il risveglio istantaneo, ricarica rapida e una straordinaria durata della batteria fino a 12,5 ore.

I processori Intel Ultra Core serie H, dotati di Intel AI Boost e GPU Intel Arc integrata, garantiscono prestazioni ottimizzate per il gaming, la creazione di contenuti e l’accesso efficiente a risorse IA.

L’esperienza utente è potenziata da avanzate funzioni AI, inclusa la webcam QHD 1440p per videoconferenze più veloci ed efficienti. Acer PurifiedVoice elimina i rumori di sottofondo indesiderati, mentre Acer PurifiedView offre immagini migliorate sullo schermo, consentendo la sfocatura dello sfondo e altre funzionalità.

Il nuovo Acer AlterView utilizza l’intelligenza artificiale per convertire immagini 2D in sfondi animati 3D, mentre Microsoft Copilot semplifica il lavoro, la creatività e il gaming attraverso risposte personalizzate e supporto.

Il design compatto e leggero del laptop, con display OLED fino a 2,8K, rende l’Acer Swift Go 14 ideale per gli utenti dinamici. Il telaio in alluminio, il touchpad ecologico OceanGlass e la connettività avanzata, con Wi-Fi Intel 6E e Bluetooth LE Audio, completano l’offerta.

Il notebook sarà disponibile in Italia a partire da dicembre, con un prezzo di partenza di 1199 euro.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).