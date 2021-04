Annie Awards 2021: la lista completa dei vincitori

Durante la cerimonia degli Annie Awards 2021, Soul e Wolfwalkers sono stati i titoli più premiati. Scopriamo tutti i vincitori

Il 16 Aprile 2021, in una cerimonia virtuale, sono stati assegnati gli Annie Awards, i riconoscimenti per il Cinema e la TV d’animazione. A condurre la serata gli attori Josh Gad, Matthew Rhys, Philippa Soo, Eva Whittaker e Patrick Warburton; il compositore Michael Giacchino; i registi Sergio Pablos e Jill Culton; la regista e produttrice Nora Twomey; il produttore-regista Matthew A. Cherry; e il cast della serie web Critical Role.

Soul e Wolfwalkers sono stati i grandi vincitori della quarantottesima edizione, che si sono aggiudicati rispettivamente sette e cinque nomination.

Per quanto riguarda la TV, tra grandi vincitori troviamo Hilda, che ha ricevuto tre riconoscimenti, e Primal di Genndy Tartakovsky, che ne ha ottenuto un paio. Big Mouth ha vinto il premio per la sceneggiatura, The Mandalorian e Star Wars: The Clone Wars hanno ricevuto un premio ciascuno.

Andiamo a vedere la lista completa dei vincitori

Annie Awards 2021 – Premi alle produzioni

Miglior film d’Animazione

Soul

Miglior film Indipendente

Wolfwalkers

Miglior special d’animazione

The Snail and the Whale

Miglior cortometraggio d’animazione

Souvenir Souvenir

Miglior spot televisivo animato

There’s a Monster in my Kitchen

Miglior produzione televisiva d’animazione per bambini in età prescolare

The Adventures of Paddington

Miglior produzione televisiva d’animazione per bambini

Hilda

Miglior produzione televisiva d’animazione generale

Genndy Tartakovsky’s Primal Episode: Coven Of The Damned Cartoon Network Studios

Miglior film studentesco

La Bestia

Annie Awards 2021 – Premi individuali

Migliori effetti animati in una produzione televisiva d’animazione

Jurassic World: Camp Cretaceous

Migliori effetti animati in un film d’animazione

Soul

Miglior animazione dei personaggi in una produzione televisiva d’animazione

Hilda

Miglior animazione dei personaggi in un film d’animazione

Soul

Miglior animazione dei personaggi in un film live-action

The Mandalorian

Miglior animazione dei personaggi in un video game

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Miglior character design in una produzione televisiva d’animazione

Amphibia

Miglior character design in un film d’animazione

Wolfwalkers

Miglior regia in una produzione televisiva d’animazione

Genndy Tartakovsky’s Primal

Miglior regia in un film d’animazione

Wolfwalkers

Miglior colonna sonora in una produzione televisiva d’animazione

Star Wars: The Clone Wars

Miglior colonna sonora in un film d’animazione

Soul

Miglior scenografia in una produzione televisiva d’animazione

Shooom’s Odyssey Picolo Pictures Julien Bisaro

Miglior scenografia in un film d’animazione

Wolfwalkers

Miglior storyboarding in una produzione televisiva d’animazione

Looney Tunes Cartoons

Miglior storyboarding in un film d’animazione

Soul

Miglior voce in una produzione televisiva d’animazione

Tales of Arcadia

Miglior voce in un film d’animazione

Wolfwalkers

Miglior sceneggiatura in una produzione televisiva d’animazione

Big Mouth

Miglior sceneggiatura in un film d’animazione

Soul

Miglior montaggio in una produzione televisiva d’animazione

Hilda

Miglior montaggio in un film d’animazione

Soul

Annie Awards 2021 – Premi della Giuria

Winsor McCay Award

Premio alla carriera per i contributi nell’arte dell’animazione

Willie Ito, Sue Nichols (posthumously), Bruce Smith

June Foray Award

Premio per l’impatto significativo e benefico nell’arte e l’industria dell’animazione

Daisuke “Dice” Tsutsumi

Ub Iwerks Award

Conseguimenti tecnici

Epic Games for its Unreal Engine

Special Achievement Award

Howard (Stone Circle Pictures)