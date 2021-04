Pokémon GO: in arrivo un evento collaborazione con New Pokémon Snap

In concomitanza con la sua uscita per Nintendo Switch, su Pokémon GO si svolgerà un evento a tema New Pokémon Snap: vediamo insieme quali saranno le novità da tener d’occhio

Quando si parla di New Pokémon Snap da estranei, si deve mettere in conto che vi è, da parte di una buona porzione del fandom di Pokémon, una grandissima attesa nei confronti del titolo. L’originale Pokémon Snap, uscito per Nintendo 64 e poi riadattato anche per Wii e Wii U, fu un’aggiunta molto apprezzata dal fandom al brand di Pokémon, in quanto abbandonava la violenza delle lotte per far sv0lgere al giocatore un’attività molto più pacifica e rilassante, ovvero la fotografia (e poi ai tempi non capitava tutti i giorni di poter ammirare i Pokémon in grafica 3D). È stato di recente rivelato che, in concomitanza con l’uscita di New Pokémon Snap per Nintendo Switch, si svolgerà un evento a tema su Pokémon GO. Vediamo insieme i dettagli.

L’evento di Pokémon GO per festeggiare l’uscita di New Pokémon Snap

L’evento si terrà a partire dal 29 aprile alle ore 10 (un giorno prima dell’uscita di New Pokémon Snap, prevista per il 30 aprile), e durerà qualche giorno, per la precisione fino al 2 maggio alle ore 20. Quali saranno di preciso le novità? L’evento speciale darà la possibilità ai giocatori di cimentarsi in un nuovo tipo di attività legato alla modalità foto GO e di catturare alcuni Pokémon speciali che hanno un legame con New Pokémon Snap. Inoltre, sarà possibile personalizzare il proprio avatar con degli oggetti a tema fotografico che saranno disponibili nello store di Pokémon GO.

In aggiunta, vi sarà l’apparizione di Smeargle in alcuni incontri di determinate missioni di ricerca, e anche in alcuni scatti che si faranno. Per i più fortunati, apparirà la sua versione cromatica, chiaramente più rara. Sarà quindi molto importante, per chi desidera mettersi alla ricerca di Smeargle shiny, fare una gran quantità di foto.

