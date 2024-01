Dreame rivoluziona la pulizia con la nuova linea di aspirapolvere robot al CES 2024

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Per l’esperienza hands-free anche all’aperto, Dreame introduce il Roboticmower A1 , un tosaerba robotico wireless che, grazie alla tecnologia brevettata LIDAR 3D , offre una falciatura precisa, efficiente e costante. Dotato di rilevamento intelligente degli ostacoli, ritorna automaticamente alla stazione di ricarica in caso di pioggia e riprende il lavoro quando il tempo migliora. La stazione di ricarica può essere installata in soli 15 minuti.

L’esperienza hands-free si estende anche all’autopulizia del robot. La stazione base è dotata di raschietti e di una piastra per la pulizia automatica, rimuovendo lo sporco mentre il mocio viene lavato con acqua calda , assicurando la pulizia e la prontezza per l’utilizzo successivo.

Con la tecnologia Powerful Vormax Suction da 7.000Pa, il L10s Pro Ultra è in grado di aspirare capelli, sporco e polvere, valutando automaticamente la sporcizia e ritornando sulle aree che richiedono maggiore attenzione per garantire una pulizia impeccabile.

Il DreameBot L10s Pro Ultra si inserisce con successo nella gamma di elettrodomestici all’avanguardia di Dreame, affiancato da altri modelli come il DreameBot X30 Ultra, DreameBot L20 Ultra, Dreame H13 Pro Wet and Dry Vacuum, Dreame Z10 Station Cordless Vacuum Cleaner. La lineup si completa con il Roboticmower A1 e una varietà di asciugacapelli ad alta velocità.

