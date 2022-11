The Fabelmans: il nuovo trailer italiano del film di Steven Spielberg

Presentato ufficialmente il nuovo trailer italiano di The Fabelmans, noto come ultimo capolavoro firmato da Steven Spielberg. Regista di fama mondiale e vincitore di ben quattro premi Oscar; Spielberg ha deciso di condensare tutta la sua pura essenza, in una pellicola autobiografica profonda ed emozionale.

Disponibile nella sale cinematografiche a partire dal 22 dicembre. Distribuito da 01 Distribution, un’ esclusiva di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

Interpretato dalla quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams; Paul Dano; Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all’Oscar Judd Hirsch. Con le musiche di John Williams e la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski. Il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

Ecco di seguito il trailer ufficiale.

The Fabelmans rappresenta un racconto di formazione emozionale e vissuto, ispirata alla vita di Steven Spielberg.

Cresciuto nell’Arizona del secondo dopoguerra, il sedicenne Sammy Fabelmans, cresce con una grande passione per il cinema (trasmessa dall’amata madre). L’equilibrio familiare fino a quel momento vissuto, viene sconvolto da un terribile segreto che pone Sammy di fronte ad una scomoda posizione.

Spinto dal dolore, cerca di trovare rifugio nel mondo del cinema, scoprendo bellezze e misteri celati dietro la macchina da presa. Un omaggio al potere salvifico del cinema, come mezzo emozionale per definire se stessi e il mondo. Difatti, secondo quanto dichiarato dal regista:

The Fabelmans è stato per me catartico. Non l’ho mai dato per scontato, è stato un enorme privilegio realizzarlo e comprendere cosa ho appena fatto. È stato come avere 40 milioni per andare terapia