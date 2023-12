The Last Of Us 2: lo showrunner conferma l’inizio delle riprese

Craig Mazin, showrunner della serie, ha confermato la data prevista per l’inizio delle riprese della stagione 2 di The Last Of Us, che sarà il 12 febbraio

Lo showrunner di The Last of Us Craig Mazin, durante un evento organizzato dal magazine Variety, ha confermato l’inizio del lavoro sul set per la seconda stagione della serie ispirata al noto videogame. Alcuni giorni fa era emersa l’indiscrezione relativa a un possibile impegno sul set previsto per fine febbraio nella città di Vancouver grazie al sindacato dei registi canadesi. Rispetto a quanto era stato anticipato sul via alla produzione della seconda stagione di The Last of Us è stata precisata la data di circa una settimana, che corrisponderà al 12 febbraio.

The Last of Us 2: le riprese della seconda stagione inizieranno il 12 febbraio

Nella seconda stagione, Pascal e Bella Ramsey torneranno nei ruoli di Joel Miller ed Ellie Williams. The Last of Us è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna, in un mondo distopico flagellato da una malattia che trasforma gli esseri umani in zombie. Al centro della trama c’è la relazione tra Joel ed Ellie, un’adolescente che potrebbe essere la chiave per la cura di una pandemia mortale. Joel viene assunto per far uscire di nascosto la ragazza 14enne da una zona di quarantena. Quello che inizia come un facile incarico diventa ben presto un viaggio straziante mentre attraversano gli Stati Uniti, affidandosi l’uno all’altra per sopravvivere in questo mondo brutale e desolato.

La notizia dell’inizio delle riprese della seconda stagione della serie segue di poco quella della Sony, che ha annunciato l’edizione Remastered di The Last of Us Part 2 per PS5, in uscita il 19 gennaio. La concomitanza dei due avvenimenti da un lato segnala la furbizia del marketing Sony, dall’altro suggerisce l’idea che alcuni dei contenuti aggiuntivi della riedizione possano comparire trasposti nella serie. Staremo a vedere se la cosa sarà confermata, nel frattempo vi ricordiamo che potete trovare sul nostro sito la recensione dei singoli episodi della prima stagione.

