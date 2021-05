Migliori Shōnen Anime: i 5 classici senza tempo (Parte 1)

Dopo avervi presentato i classici senza tempo per ragazze, soffermiamoci adesso su quelli prettamente orientati ai ragazzi: eccovi i migliori Shōnen Anime

Facciamo una piccola premessa: vero che la letteratura giapponese, e i rispettivi anime, sono gerarchizzati all’interno di generi predefiniti; ci sono prodotti indirizzati ai ragazzi, agli adulti, spesso facendo un’ulteriore differenziazione in base al genere. Tuttavia, questa è solo una convenzione scritta, nulla a che vedere con la reale fruizione che ne fa l’utente del prodotto. Sfido chiunque di voi a dirmi di non aver visto un anime Shōnen, pur essendo una ragazza o viceversa: un anime shōjo pur essendo un ragazzo.

Oggi, quindi, vi parlerò dei migliori 5 Shōnen Anime, quei classici intramontabili che hanno reso speciale la nostra adolescenza, e i nostri pomeriggi in compagnia degli amici.

Migliori Shōnen Anime: top 5 (Parte 1)

Anche in questo caso, chiariamo il significato del termine Shōnen. Gli anime che rientrano in questa categoria sono indirizzati principalmente a un pubblico maschile, a partire dall’età scolare fino alla maggiore età.

Vediamo nel dettaglio la classifica dei 5 migliori Shōnen Anime.

5 – Holly e Benji, Due fuoriclasse | Migliori Shōnen Anime

La storia si dipana su tre archi narrativi. Il primo racconta l’incontro fra i protagonisti, la formazione delle prime squadre e le vicissitudini del torneo delle elementari; Il secondo arco è ambientato tre anni dopo, durante il terzo campionato delle medie. L’ultima parte di questa serie racconta il primo raduno della nazionale giapponese U-16 e la loro trasferta per un torneo giovanile in Francia.

Holly e Benji è senza dubbio l’anime che ha fatto la storia del calcio. Sia negli anni ’80, quando è uscito in Italia, sia per tutta la generazione degli anno ’90 è stato subito apprezzato da grandi e piccini; rendendo intramontabile una storia appassionante quanto, spesso, poco credibile.

4 – Fullmetal Alchemist: Brotherhood | Migliori Shōnen Anime

Edward e Alphonse Elric sono due giovani fratelli che vivono nel paese di Amestris. Rimasti orfani, i fratelli tentano di riportare in vita la madre tramite l’alchimia, ma la trasmutazione non procede come previsto; Edward perde la gamba sinistra mentre Alphonse l’intero corpo. Nel tentativo di riportare l’anima di Alphonse nel mondo umano, Edward sacrifica il suo braccio destro per legare l’anima del fratello a un’armatura, facendosi poi rimpiazzare gli arti perduti con delle protesi meccaniche chiamate automail. Dopo la nomina di Edward ad alchimista di Stato, i due fratelli iniziano un viaggio attraverso Amestris per cercare la pietra filosofale, un oggetto alchemico capace di annullare il principio dello scambio equivalente, e riottenere così i loro corpi originari.

Fullmetal Alchemist è uno di quegli anime che si devono vedere almeno una volta nella vita. La semplicità della storia, almeno ad una lettura superficiale, racchiude invece tematiche di grande importanza. Si parla dell’elaborazione del lutto, della discriminazione verso le minoranze, della scienza e della fede, della vita e della morte. Tutto trattato magistralmente.

3 – One Piece | Migliori Shōnen Anime

Monkey D. Rufy è un giovane pirata sognatore che da piccolo ha involontariamente mangiato il frutto del diavolo Gom Gom, diventando così un uomo di gomma con la capacità di allungarsi e deformarsi a piacimento. Con l’obiettivo di diventare il Re dei pirati e di ritrovare il leggendario tesoro One Piece, Rufy si mette in mare e riunisce intorno a sé una ciurma. Entrano così a far parte della ciurma di Cappello di paglia: Roronoa Zoro, un tenace spadaccino dalla particolare tecnica a tre spade; Nami, una furba ladra, ma soprattutto abile navigatrice; Usop, un cecchino pavido e bugiardo; Sanji, un cuoco galantuomo con un debole per le donne; TonyTony Chopper, una renna antropomorfa e medico di bordo; Nico Robin, un’archeologa che desidera fare luce su un periodo oscuro della storia del mondo; Franky, un carpentiere cyborg; Brook, uno scheletro musicista e schermidore, e Jinbe, uomo-pesce ex membro della Flotta dei Sette ed esperto timoniere. Nel loro viaggio attraverso il Mare Orientale e la prima parte della Rotta Maggiore Rufy e compagni vivono numerose avventure, trovano alleati e affrontano avversari pirati o della Marina che intendono fermarli.

One Piece racconta una storia ricca di emozioni che parla di forza di volontà, coraggio, amicizia e piena di situazioni divertenti ma anche di momenti di pathos decisamente alti, che viene degnamente considerata l’erede naturale del Dragon Ball. I personaggi sono tantissimi ma tutti ben caratterizzati, ognuno più assurdo dell’altro, sia per i poteri che possono sfoggiare, sia per lo stile grafico così particolare che pare non avere regole. Assolutamente da vedere se ve lo foste perso in tutti questi anni.

2 – Naruto | Migliori Shōnen Anime

Naruto Uzumaki è un ninja dodicenne del Villaggio della Foglia con il sogno di diventare hokage, il ninja più importante del villaggio. Passata l’infanzia nell’emarginazione, durante uno scontro viene a scoprirne il motivo: dentro di lui è sigillata la Volpe a Nove Code, uno dei nove giganteschi demoni sovrannaturali. Promosso all’accademia ninja, viene integrato nel gruppo sette composto, oltre a lui, da Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e il maestro Kakashi Hatake. Dopo varie avventure, Sasuke decide di abbandonare il villaggio per allenarsi con Orochimaru e ottenere il potere necessario per uccidere suo fratello Itachi. Con il tentativo fallito di redimere Sasuke e la sua conseguente fuga dal paese, Naruto decide di abbandonare il Villaggio della Foglia e intraprendere con il maestro Jiraiya un lungo allenamento.

Un gruppo variopinto di personaggi esplorati in ogni angolo, storie personali intrecciate le une con le altre e specchio di amicizie e rivalità che saranno alla base di ogni singola personalità. Personaggi, in diversi modi e per diversi gradi, legati al protagonista, quello strano e ribelle ragazzo di nome Naruto. La narrazione si focalizza su pochi ninja, sulla loro crescita personale e, soprattutto, sulla rivalità tra Naruto e il suo compagno di squadra: Sasuke.

1 – Dragon Ball | Migliori Shōnen Anime

Goku, un bambino con la coda di scimmia e la forza smisurata, incontra un giorno una ragazza di nome Bulma alla ricerca delle sette sfere del drago. Queste, potenti oggetti magici, se riuniti permettono di evocare il drago Shenron, creatura che esaudisce un qualunque desiderio a colui che l’ha richiamato. Goku accompagna così Bulma nella ricerca delle sfere. Nel corso della sua crescita e del suo sviluppo, Goku affronta numerosi nemici diventando così il combattente più forte della Terra.

Dragon Ball continua tutt’ora a ad essere uno dei punti di riferimento per gli appassionati di anime, entrando di diritto nella classifica dei migliori manga della storia. Dragon Ball è prezioso per il battle shonen, tanto quanto i suoi personaggi e le sue storie. Un’altalenarsi di combattimenti e crescite personali, che accompagnano tutti i personaggi attraverso tre saghe indimenticabili.

In conclusione

In questa prima parte dei Migliori Shōnen Anime abbiamo voluto introdurvi al genere, dandovi quelle informazioni utili ad addentrarvi per la prima volta dentro il mondo dell’animazione giapponese. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento, nel mentre continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi le novità su film e serie TV!