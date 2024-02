Gray’s Anatomy: ecco dove vedere la serie

Questa è una delle serie più viste e amate al mondo che è entrata a far parte della cultura pop delle serie tv: parliamo di Grey’s Anatomy e dove poter vedere la serie completa con tutte le stagioni

Se pensate a delle serie tv cult che conosce ormai tutto il mondo possiamo pensare a serie tv come I Griffin o I Simpson (che tra l’altro ora non mostrerà più la famosa gag comica di Homer che strangola Bart). Ma tra queste famose e amate serie tv c’è anche Grey’s Anatomy, una serie tv drammatica ambientata in un ospedale, dove ci mostrano molti drammi tra i personaggi e forti emozioni. Non è un caso infatti che la serie sia arrivata a ben 20 stagioni e, considerando quanto è vecchia la serie (2005), recuperare tutto sembra quasi impossibile. Invece no! Perché infatti potete recuperare tutte le stagioni e tutti gli episodi della serie tv in streaming.

La 7 | Grey’s Anatomy: ecco dove vedere la serie

Più comunemente, la serie potete recuperarla mettendo il canale La 7. All’inizio gli episodi venivano trasmessi sul canale Fox (anche se solo in Italia), infatti negli Stati Uniti viene trasmessa sul canale televisivo ABC, che ha anche prodotto la serie tv. Grey’s Anatomy è una serie che viene trasmessa perlopiù a orario di pranzo o di cena, alle volte anche con delle maratone. Questo ci sembra il metodo più classico per guardare la serie tv, ma per recuperarla tutta c’è un modo molto più semplice che vi sveleremo qui sotto.

Come vedere Grey’s Anatomy su Disney Plus

Come abbiamo già accennato prima, potete recuperare tutta la serie tv di Grey’s Anatomy sulla piattaforma streaming di Disney+. Sulla piattaforma infatti troverete tutte le 20 stagioni con tanto di episodi, in modo tale da poter recuperare tutto e capire perché questa serie tv drammatica sui medici è diventata così popolare e iconica nella cultura pop. Parliamo infatti di una serie ai livelli dei già citati Simpson e Griffin, dove ci sono tante guest star (per fare un esempio troviamo un giovane Jeffrey Dean Morgan, l’attore che ha interpretato Negan in The Walking Dead) e altri famosi attori e attrici. Per recuperare la serie su Disney Plus, bisogna avere un abbonamento mensile o annuo. C’è il piano standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, piano standard a 8,99 euro al mese o 89,99 euro all’anno e il piano premium a 11,99 euro al mese o 119,99 euro l’anno.

