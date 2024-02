Deadpool & Wolverine tanto amore nel nuovo poster

Finalmente le due icone della Marvel, Deadpool e Wolverine, possono celebrare la loro unione cinematografica nel nuovo poster

È uscito un nuovo, romanticissimo, poster riguardo il prossimo film di Deadpool & Wolverine. D’altra parte l’attesissimo cinecomic con Shawn Levy alla regia e Ryan Reynolds che si riconferma protagonista, stavolta affiancato da Hugh Jackman, ha già segnato un nuovo record ancor prima dell’uscita. Il film arriverà nelle sale il prossimo 24 luglio, ma sembra che il suo trailer sia il più visto di sempre in tutto il mondo già nelle prime 24 ore. Sembra che Deadpool & Wolverine abbia spodestato Spider-Man: No Way Home. Il trailer di Deadpool & Wolverine ha totalizzato ben 365.000.000 visualizzazioni ad appena 24 ore dalla sua uscita. Si tratta di una prima occhiata ad un lavoro veramente molto atteso dai fan che non vedono l’ora di vedere insieme due dei supereroi più amati dell’intero universo Marvel.

Deadpool & Wolverine il poster come una svolta queer nel mondo MCU?

Il trailer si apre come la festa di compleanno del protagonista e, quando questi si reca ad aprire la porta, trova un gruppo di agenti della Time Variance Authority (TVA), ovvero l’organizzazione che si occupa del monitoraggio della linee temporali al centro della serie Loki. Deadpool & Wolverine è il primo film ad uscire dall’acquisizione da parte di Disney della 21st Century Fox ed è l’anello di congiunzione che lega finalmente gli X-Man all’MCU. Ciò dimostra che alla Disney sono tutti consapevoli che quest’universo cinematografico necessita di una scossa. L’introduzione di un eroe sboccato e molto spinto, che espande delle tematiche vagamente queer, sembra essere il piano di Disney per iniettare un po’ di entusiasmo nel suo franchise.

E voi cosa ne pensate del poster di Deadpool & Wolverine? Siete in attesa del film? Scrivetelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.