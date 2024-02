Mare Fuori 4: ecco dove vedere tutti gli episodi

La serie tv italiana napoletana ha spaccato il mondo della televisione del nostro paese e ha conquistato il cuore di molti spettatori: con l’uscita di Mare Fuori 4 alcuni si chiedono dove vedere tutti gli episodi della serie

Guardare Mare Fuori può essere una buona idea, non tanto per avere qualcosa di cui parlare con gli amici (visto che ne parlano tutti), quanto più per farsi anche una cultura della televisione italiana. Già, perché questa serie è entrata nella cultura televisiva del nostro paese e perdersela rappresenterebbe una grande lacuna. Con l’annuncio dell’uscita della seconda parte (e degli episodi extra), ci si chiede dove poter vedere Mare Fuori 4 o, nel caso qualcuno ancora non abbia iniziato la serie, recuperare tutte le stagioni e tutti gli episodi della serie targata Rai.

Tutte le piattaforme dove vedere Mare Fuori 4

Mare Fuori è una serie targata Rai, come dicevamo prima. Quindi, per chi non è pratico con le piattaforme streaming e guarda esclusivamente la tv in diretta, può guardare gli episodi della quarta stagione ogni mercoledì alle 21:25 su Rai 2, che inizieranno proprio dal primo episodio. Ma le cose possono essere molto più comode per chi usa internet, infatti gli episodi si possono recuperare tranquillamente e gratuitamente sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Qui troverete tutti gli episodi di tutte le 4 stagioni, fino all’episodio finale della seconda parte di Mare Fuori 4.

Come vedere Mare Fuori 4 su Netflix

In realtà RaiPlay non è l’unica piattaforma dove poter vedere Mare Fuori. Se avete problemi con RaiPlay, c’è un’altra soluzione. Infatti sarebbe quella di vedere la serie su Netflix. Anche se su questa piattaforma la quarta stagione non è ancora disponibile, ma lo sarà quando la trasmissione su Rai 2 sarà terminata. Il servizio streaming pone un abbonamento mensile con vari piani. C’è il piano standard con pubblicità a 5,49 euro al mese. Poi c’è il piano standard senza pubblicità a 12,99 euro al mese e vi permette di scaricare perfino le serie tv e i film, guardare tutto in Full HD e su due dispositivi in contemporanea. Infine abbiamo il piano Premium, che permette di guardare tutto su sei dispositivi contemporaneamente e in Ultra HD.

Buona visione!

Speriamo di esservi stati d’aiuto e che vi godiate la serie! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei film e serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.