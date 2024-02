Sony ZV-E1 in OFFERTA Amazon: camera Full Frame perfetta per i VLOG!

Su Amazon possiamo trovare in offerta Sony ZV-E1, una fotocamera Full Frame con funzionalità evolute in ambito video, perfetta per fare i VLOG

Compatta, Full Frame e con video 4K 60p. Cos’altro potrebbe chiedere un creator che lavora molto con i social, magari in mobilità? Sony ZV-E1 è una camera perfetta per chi cerca una estrema qualità in foto e soprattutto video, ma non vuole rinunciare alla portabilità.

Per accedere direttamente alla promozione potete usare il box qui sotto! Altrimenti continuate a leggere per saperne di più su questa camera!

Sony ZV-E1 in OFFERTA Amazon: fotocamera Full Frame per VLOG (ma non solo)

Sony ZV-E1 è una fotocamera mirrorless compatta e leggera, progettata specificamente per i vlogger e i creatori di contenuti. Con un sensore full frame da 24 megapixel e un autofocus rapido e preciso, la ZV-E1 offre una qualità video eccezionale, ideale per VLOG, video di YouTube e altri contenuti online.

Il sensore da 24 megapixel è dotato di tecnologia CMOS Exmor R, con retroilluminazione per garantire ottime prestazioni anche con poca luce. Il sensore vanta una stabilizzazione su 5 assi, nonostante il corpo macchina misuri solo 121,0 x 71,9 x 54,3 mm! Inoltre grazie alle dimensioni full frame, garantisce uno sfocato di grande qualità. Il sistema di autofocus ibrido a 425 punti con rilevamento di fase e contrasto assicura che i soggetti siano sempre a fuoco, anche quando si muovono velocemente.

Sony ZV-E1 può registrare video 4K 60 fps con un bitrate fino a 150 Mbps, per ottenere qualità cinematografica. Abbiamo inoltre un microfono direzionale a 3 capsule che permette di registrare un audio superiore alla media, anche senza un microfono esterno. Lo schermo da 3 pollici può essere ruotato e inclinato, per facilitare le riprese da diverse angolazioni. Infine sono incluse diverse funzionalità specifiche per i VLOG, come la modalità “Product Showcase” per mettere automaticamente a fuoco i prodotti e la funzione “Background Defocus” per sfocare lo sfondo e far risaltare il soggetto.

La promozione

Su Amazon Sony ZV-E1 è in offerta con uno sconto di circa il 15% che abbassa il prezzo a 2.359,00 euro mentre il prezzo medio è sopra i 2.500,00! Si tratta di una ottima occasione per portarsi a casa una fotocamera full frame con queste caratteristiche! Dalla sezione fotografia è tutto, per saperne di più dille mirrorless Sony potete consultare la nostra guida!