Scarface: il remake è senza regista

Luca guadagnino ha abbandonato la regia di Scarface: il remake ora è senza regista, a distanza di mesi di lavoro da Universal Pictures

Il regista Luca Guadagnino ha rivelato all’evento del Jio MAMI Mumbai Film Festival di aver abbandonato la regia del remake di Scarface, lasciandolo senza un regista ad occuparsene. Il remake, basato sul precedente film con alla regia Brian di Palma del 1983 (remake a sua volta del film originale del 1932), ora cerca un nuovo regista. I motivi legati al suo abbandono vi faranno strappare i capelli.

Scarface: perché il remake è senza regista? I motivi sono assurdi

Il remake di Scarface rimane di nuovo senza regista per un motivo a dir poco assurdo e incredibile. Il regista Luca Guadagnino ha commentato la notizia lamentandosi delle dicerie che c’erano su di lui:

La gente dice che io faccio solo remake! La verità è che il cinema si è rifatto da solo durante la sua intera esistenza. Non si tratta di essere pigri o di non avere idee originali, si tratta di vedere cos’hanno da dire certe storie nel nostro presente.

L’attore protagonista del film dell’83, Al Pacino, è stato intervistato dall’Indipendent, parlando in maniera esaustiva della sua carriera, in particolare di Scarface. dicendo che il remake dell’83 diretto da Brian De Palma e scritto da Oliver Stone, ha avuto un grosso impatto sul mondo del cinema dal punto di vista artistico. Alla domanda del giornalista in cui chiedeva se secondo lui i suoi film abbiano avuto un impatto negativo dal punto di vista culturale, Al Pacino ha risposto:

Beh, non saprei come risponderti, non lo so. Guardo Scarface e non lo vedo come una metafora. Capisco di cosa parlava De Palma quando l’abbiamo realizzato. La gente hip-hop ha amato Scarface, conosco persone non drogate che ne hanno tratto ispirazione. Si tratta di ingegno che, così all’improvviso, arriva dal basso e sale, ecco perché l’originale è stato molto stimolante per me.

