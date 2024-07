Modern Warfare 3: ecco come funziona la modalità paintball

La modalità paintball sta per arrivare su Modern Warfare 3 e in questo articolo vi spiegheremo brevemente come funziona

La nuova Season 5 di Call of Duty: Modern Warfare 3 è finalmente disponibile e ovviamente ha portato con se tante novità. Tra le tante mappe, armi e skin, una delle aggiunte che ha colto maggiormente l’interesse dei giocatori è la nuova modalità paintball che arriverà nel corso della season.

Questa game mode era già presente in alcuni vecchi capitoli della serie, ma non tutti hanno avuto il piacere di provarla. Se quindi volete saperne di più, in questo articolo vi spiegheremo come funziona la nuova modalità paintball di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Scontri rapidi e colorati con la modalità paintball di Modern Warfare 3

Paintball è una modalità di MW3 estremamente rapida che si svolge all’interno di mappe piccole e vi permette di partecipare a match di cattura la bandiera e uccisione confermata. Nel corso di queste partite il vostro operatore potrà muoversi più velocemente e ovviamente tutte le vostre armi spareranno proiettili di vernice al posto di quelli classici. Le vostre armi però non saranno solamente più colorate, ma anche più letali. Nella modalità paintball infatti basterà un singolo colpo per essere eliminati, spingendovi quindi a prestare molta attenzione durante i match.

Per il momento questa modalità non è ancora disponibile in Modern Warfare 3, ma non bisognerà aspettare ancora molto per provarla. Activision infatti ha dichiarato che arriverà verso la metà della stagione, cioè tra all’incirca un mesetto.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.