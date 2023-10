Xiaomi 14 Series: ufficiali i nuovi top di gamma!

Durante l’evento Xiaomi è stata annunciata la nuova Xiaomi 14 Series, nelle classiche due varianti. Vediamo assieme le caratteristiche

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro sono ufficiali, in seguito a numerose indiscrezioni e leaks, il momento che tutti gli appassionati della casa cinese stavano aspettando è arrivato. La nuova generazione di top di gamma arriverà nelle due classiche varianti standard e Pro. I dispositivi sono stati presentati durante un evento online intitolato “The Next Leap“. Scopriamo assieme le loro caratteristiche complete.



Xiaomi 14: scheda tecnica

Display: 6,36″ OLED 2670×1200, refresh rate variabile 1-120Hz, 460ppi, 3.000nit, HDR10+, HLG, Dolby Vision

6,36″ OLED 2670×1200, refresh rate variabile 1-120Hz, 460ppi, 3.000nit, HDR10+, HLG, Dolby Vision SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 8/12/16GB LPDDR5X

8/12/16GB LPDDR5X ROM : 256/512GB/1TB UFS 4.0

: 256/512GB/1TB UFS 4.0 Connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 gen 1, GPS

5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 gen 1, GPS Fotocamere posteriori: 50MP principale Light Hunter 900, f/1,6, 1/1,31″ – 50MP ultra grandangolare, f/2,2 – 50MP tele, f/2,0, 75mm, OIS

50MP principale Light Hunter 900, f/1,6, 1/1,31″ – 50MP ultra grandangolare, f/2,2 – 50MP tele, f/2,0, 75mm, OIS Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Batteria: 4.610mAh, ricarica 90W, wireless 50W

4.610mAh, ricarica 90W, wireless 50W Software: HyperOS basato su Android

Xiaomi 14 Pro: scheda tecnica

Display : 6,73″ OLED 3200×1440, refresh rate variabile 1-120Hz, 522ppi, 3.000nit, HDR10+, HLG, Dolby Vision

: 6,73″ OLED 3200×1440, refresh rate variabile 1-120Hz, 522ppi, 3.000nit, HDR10+, HLG, Dolby Vision SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12/16GB LPDDR5X

: 12/16GB LPDDR5X ROM : 256/512GB/1TB UFS 4.0

: 256/512GB/1TB UFS 4.0 Connettività : 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 gen 1, GPS

: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 gen 1, GPS Fotocamere posteriori : 50MP principale Light Hunter 900, f/1,6, 1/1,31″ – 50MP ultra grandangolare, f/2,2 – 50MP tele, f/2,0, 75mm, OIS

: 50MP principale Light Hunter 900, f/1,6, 1/1,31″ – 50MP ultra grandangolare, f/2,2 – 50MP tele, f/2,0, 75mm, OIS Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Batteria : 4.880mAh, ricarica 120W, wireless 50W

: 4.880mAh, ricarica 120W, wireless 50W Software: HyperOS basato su Android

Serie Xiaomi 14: ecco i nuovi flagship dell’azienda cinese La variante base è dotata di un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 e ha 8/12 o 16 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 14 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 50 MP e sensore tele anch’esso da 50 MP. La fotocamera anteriore, invece, ha un sensore da 32 MP. Infine, la batteria, un modulo da 4.610 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W e wireless a 50 W. Variante Pro Xiaomi 14 Pro è invece dotato di un display OLED da 6,73 pollici con risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 e ha 12 o 16 GB di RAM e gli stessi tagli di memoria della variante base per lo spazio di archiviazione. Per il comparto fotografico, Xiaomi 14 Pro è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 50 MP e sensore teleobiettivo da 50 MP. La fotocamera anteriore, invece, ha un sensore da 32 MP. Il Xiaomi 14 Pro è dotato di una batteria da 4.880 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W e wireless a 50 W. Conclusioni e prezzi

Per concludere, entrambi i dispositivi della Xiaomi 14 Series sono dotati di un sistema operativo basato su Android con interfaccia utente HyperOS. Hanno anche un lettore di impronte digitali in-display, il supporto al Wi-Fi 6E e (ovviamente) alla connettività 5G. La variante base sarà disponibile in Cina a partire da 3.999 yuan (circa 550 euro), mentre per la variante Pro si partirà da 4.999 yuan (circa 700 euro). Che ne pensate dei nuovi smartphone Xiaomi?