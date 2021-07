FRITZ!Repeater e FRITZ!Powerline: nuovi aggiornamenti

L’ecosistema WLAN Mesh di AVM FRITZ! riceve un aggiornamento per migliorare le prestazioni della rete domestica

Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per tutti i modelli FRITZ!Repeater e per il FRITZ!Powerline 1260. L’aggiornamento migliora la stabilità e la sicurezza delle connessioni WLAN mesh di FRITZ! Configurazione in un clic per coloro che collegano un FRITZ!Repeater o un FRITZ!Powerline via cavo LAN. Inoltre, la gestione e l’integrazione mesh del FRITZ!Powerline sono state ottimizzate. L’aggiornamento viene installato automaticamente se si seleziona l’opzione corrispondente nell’interfaccia utente del FRITZ!Box (fritz.box). In alternativa, l’aggiornamento può essere attivato direttamente tramite il FRITZ!Box alla voce “Home Network / Mesh”.

FRITZ!Powerline 1260: connessione Wi-Fi e cablata

Questo dispositivo infatti è uno strumento molto duttile che può essere utilizzato in due modalità principali per estendere la propria rete domestica. La prima, quella per cui è stata creata la linea Fritz!PowerLine, è la possibilità di estendere la rete utilizzando come supporto l’impianto elettrico della casa. L’idea di far passare Internet attraverso i cavi della corrente elettrica è abbastanza vecchia e si è rivelato un progetto fallimentare su larga scala per via di alcune problematiche legate a prestazioni e rumore. Tuttavia sulle brevi distanze della rete domestica, le prestazioni sono davvero ottime e con Fritz!PowerLine 1260E si arriva a ben 1200 Mbps teorici. In questo modo il segnale viaggia invariato attraverso pareti e piani e viene poi ripetuto tramite Wi-Fi nell’area di destinazione. Quindi possiamo utilizzarlo anche come un semplice repeater Wi-Fi.

FRITZ!Repeater: Wi-Fi in tutta la casa!

Il sistema di FRITZ!Repeater permette di estendere la rete Wi-Fi partendo dal nostro modem, fino ad ogni angolo della casa. Esistono tanti modelli diversi che forniscono ovviamente diverse prestazioni. La prima cosa da guardare è ovviamente la banda che decide quanto veloce possano passare i dati attraverso la nostra rete. Bisogna poi valutare le presenza del dual band che permette di unire prestazione ed una copertura più elevata. Lo standard 2.4 GHz permette una migliore copertura, ma la velocità potrebbe essere più limitata specie se vengono connessi tanti dispositivi. Invece lo standard a 5 GHz ha una copertura più contenuta, ma una velocità più elevata.

