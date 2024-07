Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra: svelati per errore i prezzi europei

Ad una settimana dall’evento Unpacked, in rete sono stati pubblicati i prezzi europei dei nuovi Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra

Samsung si prepara a rinnovare la propria serie di smartwatch Galaxy con due modelli top di gamma: il Samsung Galaxy Watch7 e il Galaxy Watch Ultra. Ma con una settimana di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale del 10 luglio, in rete sono stati pubblicati i prezzi che questi due nuovi wearable avranno nel mercato francese.

Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra: i prezzi partono da €319

Stando a un nuovo report emerso in rete e legato a un rivenditore francese, il Galaxy Watch Ultra sarà disponibile con cassa in titanio, in versione da 47 mm con Bluetooth, Wi-Fi e 4G per € 699. Sarà offerto in tre colori: Titanium Grey, Titanium Silver e Titanium White.

Dal punto di vista tecnico, si tratta del miglior smartwatch di sempre per Samsung. Misura 47,4 x 47,1 x 12,1 mm e pesa 60,5 g. Ha uno schermo Super AMOLED 480×480 da 1,5 pollici, il nuovo chipset Exynos W1000 realizzato con un processo a 3 nm, 2 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 590 mAh. Il tutto funzionando con One UI 6 Watch basato su Wear OS 5.

Passando invece al Galaxy Watch7, il nuovo modello in versione Bluetooth + Wi-Fi parte da 319 € in 40 mm e 349 € in 44 mm e arriva fino a 369 € (40 mm) o 399 € (44 mm) se aggiungi anche la connettività 4G LTE

Il Galaxy Watch7 sarà disponibile in due dimensioni: 40 mm (40,4 x 40,4 x 9,7 mm e peso 28,9 g) e 44 mm (44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8 g). A differenza del modello Ultra, la cassa del Galaxy Watch7 è realizzata in alluminio. La versione più piccola ha uno schermo Super AMOLED da 1,3″ 432×432, quella più grande ha uno schermo da 1,5 pollici 480×480 identico a quello dell’Ultra.

Il mercato degli smartwatch sta diventando sempre più completo e saturo ma Samsung continua a mantenere la seconda posizione in termini di ricavati grazie a ottimo prodotti e alla paura di non fermare l’innovazione (vedi il Galaxy Ring). In attesa del Samsung Unpacked del 10 luglio, vi invitiamo a rimanere connessi con noi di tuttotek.it così da non perdervi nemmeno una notizia legata al mondo tech.