JVC presenta i nuovi auricolari HA-FR17UC con connessione USB-C

Inoltre, questi auricolari compatti e leggeri sono la scelta affidabile per lunghi periodi di utilizzo e fungono da backup in situazioni critiche, come quando gli auricolari Bluetooth si scaricano durante una sessione online importante.

Il microfono di alta qualità combinato con il segnale audio non compresso dalla connessione cablata assicura chiamate cristalline, rendendoli ideali per l’uso aziendale o scolastico.

Versatili e comodi , gli auricolari includono un telecomando in linea intuitivo con tre pulsanti per un facile controllo del volume, della riproduzione musicale e delle chiamate telefoniche.

Per garantire un suono eccezionale , gli auricolari sono equipaggiati con driver al neodimio da 10,7 mm e un DAC integrato per un suono chiaro e potente .

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.