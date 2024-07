Xiaomi Redmi 13 5G: arriva con Snapdragon 4 Gen 2 AE

Arriva Xiaomi Redmi 13 5G, lo smartphone 5G con display 120Hz, fotocamera da 108MP e batteria a lunga durata

Xiaomi ha fatto nuovamente centro, presentando il Redmi 13 5G, l’attesissimo successore del modello 4G lanciato lo scorso mese. Questo smartphone promette di portare una ventata di novità nel segmento di fascia media, grazie ad un mix di specifiche tecniche all’avanguardia e un prezzo incredibilmente competitivo.

Redmi 13 5G: con Snapdragon 4 Gen 2 AE

Il Redmi 13 5G si distingue per l’adozione del potente processore Snapdragon 4 Gen 2 AE, che garantisce performance fluide e reattive in ogni situazione, dal gaming al multitasking più intenso. A supportarlo, troviamo fino a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD.

Display immersivo e fotocamera da 108MP

L’ampio display LCD da 6,79 pollici FullHD+ con refresh rate a 120Hz è un vero piacere per gli occhi, offrendo colori vividi e una scorrevolezza eccezionale. La protezione Gorilla Glass 3 e il supporto al wet touch lo rendono resistente e utilizzabile anche con le dita bagnate. La fotocamera principale da 108MP è affiancata da un sensore macro da 2MP, per catturare ogni dettaglio con la massima nitidezza.

La generosa batteria da 5.030 mAh assicura una lunga autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza preoccupazioni. La ricarica rapida a 33W consente di raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti.

Redmi 13 5G: design elegante e funzionalità complete

Lo smartphone sfoggia un design elegante e moderno, disponibile in tre accattivanti colorazioni: Hawaiian Blue, Orchid Pink e Black Diamond. Tra le altre caratteristiche troviamo una porta USB-C, un jack audio da 3,5mm, un blaster IR, la certificazione IP53 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua, e un lettore di impronte digitali laterale.

Prezzo e disponibilità

Il Redmi 13 5G sarà disponibile in India a partire dal 12 luglio in due configurazioni: 6GB/128GB a circa €155 e 8GB/128GB a circa €170.