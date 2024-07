OnePlus Nord 4: ecco le ultime anticipazioni

OnePlus Nord 4, lo smartphone di fascia media con design premium, prestazioni elevate e un comparto fotografico all’avanguardia

L’attesa è quasi finita. Il 16 luglio, sotto i riflettori dell’evento milanese di OnePlus, il Nord 4 farà il suo debutto ufficiale. Le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni hanno già acceso i riflettori su questo dispositivo, svelando dettagli intriganti sul suo design e le possibili specifiche tecniche.

OnePlus Nord 4: un’estetica rinnovata, un’anima premium

Le immagini leaked, dall’aspetto decisamente ufficiale, confermano le voci precedenti: OnePlus Nord 4 abbandonerà la plastica a favore di un corpo in metallo, come già suggerito dall’invito all’evento. Questa scelta non solo dona allo smartphone un aspetto più raffinato, ma segna anche un cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti della serie Nord. I colori trapelati, nero, menta e un elegante bianco/argento, sottolineano ulteriormente la volontà di OnePlus di offrire un prodotto che si distingua dalla massa.

Potenza e prestazioni al top della categoria

Secondo le informazioni divulgate, il Nord 4 potrebbe essere una versione rivisitata del OnePlus Ace 3V, smartphone esclusivo per il mercato cinese. Il cuore pulsante del dispositivo dovrebbe essere il potente Snapdragon 7+ Gen 3, processore che promette prestazioni elevate e fluidità nell’utilizzo quotidiano. A completare il quadro, un ampio display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz, perfetto per godersi contenuti multimediali e giochi.

L’autonomia non sarà un problema, grazie alla batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 100W. Il comparto fotografico, invece, potrebbe includere una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, un ultrawide da 8MP e una fotocamera frontale da 16MP per selfie di alta qualità.

OnePlus Nord 4: dettagli che fanno la differenza

Come da tradizione OnePlus, il Nord 4 non rinuncerà all’Alert Slider, il pratico interruttore per gestire le notifiche. Non mancheranno inoltre una porta USB-C, un lettore di impronte digitali integrato nel display, speaker stereo e, forse, la certificazione IP65 per la resistenza a polvere e acqua.

L’evento di Milano è ormai alle porte e presto scopriremo se le indiscrezioni si riveleranno fondate. Cosa ne pensate del nuovo smartphone OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.