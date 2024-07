Il diavolo veste Prada, il sequel è in fase di lavorazione

Anche Il diavolo veste Prada seguirà l’esempio di altri film di successo puntando ad un sequel attualmente in fase di lavorazione con Meryl Streep

Sono trascorsi quasi 20 anni da quando Il diavolo veste Prada ha conquistato la pop culture e più volte, negli ultimi anni, le star del cast principale hanno smentito la possibilità di un sequel, prima tra tutte Anne Hathaway. Pare però che anche l’acclamato film del 2006 abbia ceduto al filone predominante degli ultimi anni concedendosi un tanto atteso sequel. Il progetto sarebbe in fase di lavorazione al momento e coinvolgerebbe anche Meryl Streep, che tornerebbe ad interpretare la temuta Miranda Priestly.

Dopo il successo del primo film cult basato sull’omonimo romanzo di Lauren Weisberger con protagonista una giovane Anne Hathaway che debutta nel mondo della moda alle prese con la temuta Miranda Priestly, il pubblico ha atteso pazientemente un annuncio finalmente arrivato. Oggi è arrivata l’indiscrezione che Disney starebbe cercando di coinvolgere la sceneggiatrice del primo capitolo Aline Brosh McKenna e la produttrice Wendy Finnerman.

Il diavolo veste Prada 2: un sequel è in lavorazione, coinvolte Meryl Streep e Emily Blunt

Al momento non è chiaro se il film si ispirerà al sequel scritto da Lauren Weisberger e pubblicato nel 2013, intitolato La vendetta veste Prada. Il romanzo è ambientato circa dieci anni dopo quanto accaduto nel primo capitolo. Andy si è ormai allontanata da quel mondo e sta per sposarsi, motivo per cui trae ispirazione da quel momento delicato della sua vita per fondare una rivista esclusiva per spose, The Plunge, con il supporto della sua ex nemesi e co-assistente Emily.

Si vocifera però che il sequel ripartirebbe invece con Miranda Priestly, la cui iconica rivista Runway è oramai in declino, per cui è costretta a rivolgersi alla sua ex assistente Emily, diventata una dirigente di alto livello, per richiedere un investimento pubblicitario. Ciò suggerirebbe quindi non solo il ritorno di Meryl Streep, ma anche quello di Emily Blunt. Per quanto riguarda la Andy di Anne Hathaway, al momento non è chiaro se sia inclusa nel progetto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.