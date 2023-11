WEROCK Rocktab S208 G2: arriva il nuovo tablet rugged!

WEROCK, produttore innovativo di tablet e dispositivi robusti, presenta il Rocktab S208 G2, un nuovo tablet Android rugged per lavorare in condizioni difficili

Il Rocktab S208 G2 è ideale per l’uso in condizioni interne ed esterne difficili. Sfida gli ambienti più ostili ed è perfetto per lavorare su macchinari, attrezzature tecniche e all’aperto. Il robusto tablet industriale da 8” è dotato di un display resistente ai graffi e leggibile alla luce del sole con touchscreen abilitato ai gesti, resiste a cadute da oltre 1,2 metri e a temperature da -10 a +50 gradi Celsius. La resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle cadute, nonché la resistenza all’acqua e alla polvere secondo IP65, consentono al tablet di brillare in qualsiasi circostanza.

WEROCK Rocktab S208 G2: le novità

Rispetto al modello precedente, il nuovo tablet di WEROCK offre diversi miglioramenti tecnici. Uno dei miglioramenti più importanti del Rocktab S208 G2 è il sistema operativo. Il tablet ora funziona con Android 12, che offre numerose nuove funzionalità e miglioramenti della sicurezza e consente un’integrazione senza interruzioni negli ambienti di lavoro esistenti.

Per un lavoro rapido ed efficiente, il computer mobile offre anche prestazioni migliorate. Con più RAM di 8 GB, le attività complesse possono essere completate più rapidamente e in modo più efficiente. Il SoC Helio G99 integrato di Mediatek è basato sulla litografia a 6 nm, garantisce prestazioni migliorate e un consumo energetico significativamente inferiore allo stesso tempo. La batteria è generosamente dimensionata con oltre 22 Wh e gestisce un’intera giornata di lavoro senza sforzo e senza ricariche intermedie.

Connettività

La connessione a dispositivi di misurazione, stampanti, scanner o cuffie avviene tramite porte USB 2.0 e USB C e un’interfaccia Bluetooth 5.2. Inoltre, il tablet industriale ha una fotocamera posteriore da 13 megapixel e GPS integrato per il posizionamento. Per la comunicazione, il nuovo tablet dispone anche di WLAN 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, NFC e un modulo 4G LTE integrato per una connettività ininterrotta.

WEROCK Rocktab S208 G2: scheda tecnica

Display resistente ai graffi e leggibile alla luce del sole con touchscreen abilitato ai gesti

Testato secondo lo standard MIL-STD-810G

Ideale per ambienti difficili grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere secondo IP65

Resiste alle cadute da oltre 1,2 m

Potente e a risparmio energetico processore MediaTek Helio G99

Android 12 con servizi Google Mobile

Porte USB 2.0 e USB Type C

GPS integrato per il posizionamento

Sempre connesso con WLAN 802.11 a/b/g/n/ac dual-band e connettività Internet 4G LTE ad alta velocità

Bluetooth 5.2

NFC

Fotocamera posteriore da 13 megapixel

8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, espandibile fino a 640 GB

Scanner di codici a barre 2D integrato opzionale

Docking station e altri accessori disponibili

Prodotto a zero emissioni di carbonio: tutte le emissioni di gas serra prodotte durante la produzione e il trasporto sono compensate

Dichiarazioni

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH, è orgoglioso del nuovo tablet industriale da 8″: “Il nuovo Rocktab S208 G2 è il logico sviluppo del nostro Rocktab S208, che ha riscosso un grande successo. Offre ai nostri clienti maggiori prestazioni ed efficienza energetica, mantenendo la stessa robustezza e affidabilità. È particolarmente interessante per gli artigiani e le piccole e medie imprese che hanno bisogno di un tablet potente, efficiente e durevole per le loro attività impegnative, ma hanno a disposizione un budget limitato.“

Il Rocktab S208 G2 è disponibile ora attraverso le vendite dirette o i partner di canale. Maggiori informazioni sul nuovo tablet industriale e su WEROCK Technologies GmbH sono disponibili qui.

