Nokia Clarity Earbuds 2+: ufficiali i nuovi auricolari wireless

Nokia annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi auricolari wireless Nokia Clarity Earbuds 2+ con cancellazione del rumore

HMD Global annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi auricolari wireless Nokia Clarity Earbuds 2+ con cancellazione del rumore, disponibili nelle colorazioni “So Pink”, “So Purple” e “So Grey”. Con un’autonomia di ascolto fino a 7 ore puoi godere di vibe positive per l’intera giornata.

Realizzati con il 60% di plastica riciclata, possono essere ricaricati in viaggio grazie a una custodia che garantisce fino a 35 ore di riproduzione con cancellazione attiva del rumore (ANC). In caso di maltempo, questi auricolari resistono agli schizzi di pioggia grazie alla protezione IPX4.

Nokia Clarity Earbuds 2+: capacità audio

L’esperienza audio stellare, potenziata dalla piattaforma Qualcomm S3 Sound e dalla tecnologia Qualcomm aptX, è disponibile nei colori “So Pink”, “So Purple” e “So Grey”, perfetti per abbinarsi alle ultime colorazioni dell’elegante, ecologico e riparabile Nokia G42 5G.

“Il suono è così superlativo che persino i tuoi timpani balleranno. Pieni di tecnologia, Nokia Clarity Earbuds 2+ offrono un’esperienza audio chiara per te e per chi è all’altro capo della chiamata”, dichiara Alex Lambeek, HMD, Head of Accessories.

“Siamo entusiasti di osservare che questi auricolari supportano la nostra tecnologia aptX, permettendo ai fan di sperimentare una qualità musicale straordinaria, assenza di lag quando si gioca e una solida connettività quando sono in movimento”, conclude Mike Canevaro, Director, Marketing, Qualcomm Technologies, Inc.

Nokia Clarity Earbuds 2+: addio al rumore di fondo

Grazie a una serie di tecnologie avanzate, tra cui il doppio microfono con tecnologia Environmental Noise Cancelling powered by Qualcomm cVc, sarà possibile godersi le chiamate su Zoom senza che i rumori circostanti facciano da sottofondo.

Meno rumore, meno lag: goditi il gioco e lo streaming video con aptX e la modalità a bassa latenza per una migliore qualità audio wireless e una connessione sempre stabile.

Giocare tutto il giorno

Mai a secco di energia con gli auricolari wireless Nokia Clarity Earbuds 2+. Offrono fino a sette ore di ascolto con cancellazione del rumore. Inoltre, grazie alla custodia, è possibile ricaricarli al volo, aumentando l’autonomia fino a 35 ore di riproduzione ANC.

Grazie a Google Fast Pair (compatibile con i dispositivi con sistema operativo Android 6.0 o superiore), l’accoppiamento con i dispositivi è un gioco da ragazzi. Inoltre, tramite la connettività multipoint, è possibile passare da un dispositivo all’altro con estrema facilità.

Prezzi, colori e configurazione

Gli auricolari sono disponibili sul sito italiano ufficiale di Nokia nelle colorazioni So Pink, So Purple e So Grey a partire da 79 euro.

Che ne pensate del nuovo prodotto Nokia? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!