Fargo: svelato il trailer italiano della quinta stagione!

Finalmente è disponibile in rete il primo trailer italiano della quinta stagione di Fargo, la serie antologica ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen del 1996. La serie per la televisione è stata scritta, diretta e prodotta esecutivamente da Noah Hawley. La produzione è stata a carico di una società Amazon, MGM Television, e FX Productions. La quinta stagione sarà disponibile in esclusiva su Sky e sulla relativa piattaforma streaming NOW a partire dal 22 Novembre, subito dopo il debutto Americano. Nel cast del quinto capitolo di Fargo troviamo: Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell e Dave Foley.

Trama e trailer della quinta stagione di Fargo

La trama della quinta stagione è ambientata in Minnesota e North Dakota nel 2019. Una serie di eventi inaspettati hanno messo la casalinga Dorothy ‘Dot’ Lyon nei guai con le autorità, perciò questa donna del Midwest si ritrova di nuovo coinvolta in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo Sceriffo Roy Tillman sta cercando Dot da diverso tempo. Egli è convinto di essere la legge in persona, in quanto allevatore, predicatore e costituzionalista. Perciò si comporta come se fosse al di sopra della legge. Fedelmente al suo fianco si trova il figlio Gator, personaggio che non brilla d’intelletto, ma disparatamente alla ricerca dell’approvazione da parte di suo padre. Motivo per cui, per proseguire la ricerca di Dot, Roy decide di arruolare un oscuro vagabondo dal passato misterioso, Ole Munch.

Dot tenta in tutti i modi di progettare la propria famiglia dai suoi segreti più profondi che, inevitabilmente, iniziano a svelarsi, cosicché suo marito Wayne cerca l’aiuto di sua madre, Lorraine Lyon. La donna, essendo CEO della più grande agenzia di recupero crediti del paese, non è affatto contenta della scelta di suo figlio, infatti, non perde occasione per esprimere la propria disapprovazione verso Dot. Ma quando Dot, con il suo comportamento insolito, attira l’attenzione della polizia, Lorraine cerca comunque di aiutarla, nominando Danish Graves come suo consulente interno e consigliere principale. Tuttavia, Dot ha un innato talento per la sopravvivenza e anche se con le spalle al muro, sta per dimostrare perché non si dovrebbe mai provocare una madre Lyon.

Fargo quinta stagione arriverà in esclusiva dal 22 novembre su Sky e in streaming solo su NOW, ne potete vedere il trailer a metà articolo. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

