Tronsmart Spunky Beat: cuffiette Bluetooth 5.0 e protezione IPX5

Vi presentiamo le cuffiette Bluetooth 5.0 Tronsmart Spunky Beat sono un modello davvero interessante. Tecnologiche e potenti soddisfaranno i nostri orecchi?

Ormai tutti noi utilizziamo le cuffiette Bluetooth per ascoltare musica, rispondere a chiamate e video-chiamate oppure giocare e vedere video sui nostri dispositivi. Esistono centinaia di modelli in commercio, con tante caratteristiche diverse. Come scegliere allora? Ci sono alcune caratteristiche di cui tener conto: autonomia delle batterie per non essere sempre attaccati alla presa; qualità del suono che può dipendere sia dai codec utilizzati e sia dalla qualità dell’hardware; connessione Bluetooth avanzata che offre consumi più bassi a parità di qualità di connessione.

Queste Tronsmart Spunky Beat rispondono abbastanza bene all’identikit delle buone cuffiette.

Tronsmart Spunky Beat: ottime cuffiette Bluetooth

Queste cuffiette utilizzano la tecnologia di Qualcomm per garantire una connessione stabile e una elevata qualità dell’audio grazie ai codec proprietari come aptX. Sono compatibili anche con i codec AAC (molto diffuso nei dispositivi iOS) ed SBC (codec sviluppato per dispositivi Android). Troviamo anche le tecnologie CVC 8.0 per la riduzione del rumore di fondo durante le chiamate.

Lato hardware invece abbiamo dei driver custom realizzati in grafene per riprodurre correttamente anche i suoni bassi e profondi. Il DSP integrato ad alte prestazioni permette di riprodurre in modo cristallino i suoni. Le cuffiette sono state certificate IPX5 e quindi sono protette da spruzzi d’acqua e possono essere utilizzare sotto la pioggia. La batteria interna consente di ascoltare musica per circa 7 ore che diventano 24 con la batteria nella custodia. Grazie alla ricarica rapida, potremo avere un’ora di autonomia con soli 5 minuti di ricarica. Il cavo di ricarica USB-A è integrato.

Tronsmart Spunky Beat è anche compatibile con gli assistenti vocali. Sono presenti anche i controlli touch per un utilizzo rapido ed intuitivo.

Prezzo in promozione

Le cuffie Bluetooth Tronsmart Spunky Beat sono disponibili su Geekbuying ad un prezzo promozionale di 19,99 euro grazie al coupon sconto ‘6UMPORN3’. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!