Recensione Tonor Orca 001: microfono USB promosso a pieni voti!

In quest’articolo conosceremo nei minimi dettagli il nuovo microfono Tonor Orca 001. Suono pulito, facilità d’uso e tanta qualità al giusto prezzo

Tonor (qui per visitare il sito) è un’azienda esperta in apparecchiature audio e fornisce soluzioni ottimali per gli audiofili di tutto il mondo. In quest’articolo, andremo a recensire il microfono USB Orca 001, e vi mostrerò nei dettagli tutte le sue caratteristiche e funzionalità.

L’obiettivo di Tonor è sempre stato quello di creare dispositivi capaci di registrare e trasmettere la voce dell’utente in modo preciso e completo senza rumore né distrazioni. Ed Orca 001 svolge a pieno questo compito! Come la maggior parte dei dispositivi di casa Tonor, anche Orca 001 è plug-and-play, così potrai creare contenuti o trasmettere in diretta senza preoccupazioni.

Panoramica generale | Recensione Tonor Orca 001

L’Orca 001, è utilizzato per accompagnare i gamer nelle tante sessioni di gioco, essendo compatibile con PC, Laptop, PS4, Mac, Android (nota negativa, non compatibile con Xbox). Ma non si ferma a questo. Infatti, può essere utilizzato tranquillamente anche in ambito lavorativo o per delle semplici call tra amici, essendo compatibile con vari software, come Zoom, Discord, TeamSpeak, Skype, Twitch e Meet. Ha un’adattatore USB da collegare al doppio cavo USB-C, plug and play e indicatore di volume RGB. Non sono necessari altri accessori, o istallazione di driver aggiuntivi, basta collegarlo direttamente al PC, o allo smartphone, per utilizzarlo con tutta tranquillità.

Tra i punti di forza del nuovo Tonor Orca 001, abbiamo la cancellazione del rumore, attivabile con un solo tasto, riducendo i rumori ambientali e registrando sempre un suono nitido. Adatto allo streaming e comunicazione di gruppo. Inoltre è possibile silenziarlo con un solo tocco. Infatti basta toccare la parte superiore del microfono per disattivare immediatamente l’audio ( per riattivarlo, fare la stessa operazione). Infine, grazie al jack per cuffie da 3,5 mm, potrete ascoltare la vostra voce in tempo reale (senza eco o rumori di fondo). In questo modo potrete valutare già da subito il livello qualitativo della vostra registrazione. (Ottimo per Youtuber e TikToker). Di seguito, andrò a mostrarvi nei dettagli il Tonor Orca 001, un prodotto che offre grande qualità ad un buon prezzo.

Confezione e unboxing | Recensione Tonor Orca 001

La confezione si presenta di buon aspetto. Di colore bianco, riporta sulla sua superfice, oltre al nome, al marchio ed all’immagine del prodotto, anche le sue caratteristiche migliori. Parliamo del “Touch mute”, dell’ “RGB color light” e dei tasti “controllo volume e cancellazione rumore“. Su uno dei lati sono riportati sia il sito della casa madre, sia la mail per il supporto ai clienti. Sull’altro lato della confezione, troviamo riportate le caratteristiche del microfono in lingua inglese, le varie compatibilità hardware e software, ed il codice del prodotto.

All’interno della confezione, sono riposti in un involucro protettivo tutte le componenti del microfono. Ovvero, abbiamo un cavo USB-C con adattatore USB per il collegamento del dispositivo, il microfono, il supporto da scrivania e l’adattatore per braccio. Non poteva poi mancare, ovviamente, il manuale d’istruzioni.

Caratteristiche tecniche e componenti | Recensione Tonor Orca 001

Dimensioni prodotto: ‎24x 13 x 13 cm

Colore: ‎nero

Tipo di connettore: ‎USB-C , USB

Piattaforma: hardware ‎PC, console, MAC, Android Mobile,

Tipo di alimentazione: ‎con cavo

Peso articolo: ‎650 g

Plug and Play: nessun Driver Richiesto

Formato segnale: 90 dB

Plug and Play: con una porta dati USB-C non è necessario alcun software driver aggiuntivo o dispositivi esterni.

Facile da installare: non necessita di assemblaggio.

Materiali, design e specifiche | Recensione Tonor Orca 001

Il Tonor Orca 001 è decisamente compatto, bello esteticamente, e non sarà fastidioso ed ingombrante sulla scrivania. Se non vorrete lasciarlo sul suo supporto originale, in alternativa potrete agganciarlo ai classici bracci (acquistabili anche su Amazon a poco prezzo). E’ costruito completamente con materiali resistenti e di alta qualità (cosa che mi ha sorpreso, visto che il microfono ha un prezzo abbastanza basso). Un microfono come questo, sia chiaro, non potrà mai fare miracoli o essere paragonato ad un top di gamma. Non è un entry-level come il TC30 ma sono convinto che possa avere un grande successo per il rapporto qualità/prezzo.

Il supporto è molto stabile. Presenta molta cura nell’assemblaggio, e mi ha sorpreso positivamente la presenza di uno Shock Mount per attenuare le vibrazioni. Un altro lato positivo, è dato dalla possibilità di poter sostituire il supporto originale con un braccio (vi consiglio però di controllate sempre di aver preso la misura corretta ). Un altro fattore che rende l’estetica irresistibile sono i tasti con luce led RGB, da quello del volume che cambia colore a seconda del livello impostato, a quello per la riduzione del rumore esterno. Ciliegina sulla torta, la possibilità di impostare su “muto” e riattivare il microfono sfiorandolo con un dito nella parte superiore.

Qualità audio | Recensione Tonor Orca 001

Il Tonor Orca 001, precisiamolo, è un microfono di fascia bassa, quindi quando ho cominciato i miei test durante gli ultimi giorni le mie aspettative non erano molto alte. Posso dirvi che, alla fine, mi sono ricreduto. Dopo vari test di registrazione, ho notato che la distanza ideale d’utilizzo è di 30-35 cm dal microfono, cosi da evitare fastidiosi “picchi” naturali dovuti al tono di voce non sempre costante. In ogni caso, posso dire di essere soddisfatto dalla qualità mostrata da questo prodotto. Soprattutto se pensiamo ad altri prodotti nella stessa fascia di prezzo (o se paragonato ai microfoni integrati delle webcam o dei notebook).

Inoltre, c’è da dire anche che, testando il microfono ad una distanza superiore ai 50 cm, la voce ha tenuto bene ed il risultato della registrazione è rimasto di buon livello, Mi piace molto il fatto che è possibile inserire le cuffie nella parte sottostante del microfono per sentire la propria voce in tempo reale durante l’utilizzo. Un aspetto negativo, se vogliamo trovarlo, è che all’attivazione del “pulsante di cancellazione del rumore”, i rumori di fondo vengono si ridotti tantissimo, ma non cancellati del tutto.

Conclusioni e prezzo

Dopo svariate prove e giorni di test di questo microfono, posso dire di esserne abbastanza soddisfatto. Tonor Orca 001 si è mostrato davvero un buon “compagno” sia per quanto riguarda il lavoro che per il tempo libero. Un aspetto positivo è certamente il rapporto qualità/prezzo. Vi ricordo che il microfono è acquistabile con una spesa che si aggira tra i 60/70 euro. Inoltre, molto belli i tasti con luce led RGB che cambia a seconda del volume, ed il tasto a “sfioro” per impostare il microfono su “muto”.

Nota negativa, secondo il mio parere, è data dall’incompatibilità con telefoni Apple e con Xbox. Detto ciò, mi sento assolutamente di consigliarlo. Non solo per chi cerca un microfono amatoriale o per il gaming, ma anche per chi lavora nel mondo delle live.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo microfono da scrivania Tonor Orca 001? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

8.9 OTTIMO "COMPAGNO" PER GAMER E STREAMER Punti a favore Rapporto qualità/prezzo.

Design accattivante. Buona qualità audio. Punti a sfavore Cancellazione rumore da migliorare.

