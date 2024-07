Huawei Nova Flip: il nuovo pieghevole svela i suoi segreti!

Tutte le caratteristiche del nuovo Huawei Nova Flip, lo smartphone pieghevole con schermo da 6,94 pollici e fotocamera da 50MP

L’attesa per il nuovo smartphone pieghevole di Huawei sta per finire! Il Huawei Nova Flip sta facendo parlare di sé grazie a indiscrezioni e foto trapelate online. Ecco cosa sappiamo finora su questo dispositivo che promette di rivoluzionare il mercato dei pieghevoli.

Huawei Nova Flip: un display che non passa inosservato

Il Nova Flip si distingue per il suo enorme schermo pieghevole da 6,94 pollici, il più grande mai visto su un dispositivo di questo tipo. Grazie alla tecnologia LTPO OLED, lo schermo garantirà un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Anche lo schermo esterno, pur non raggiungendo le stesse prestazioni del principale, offrirà un’ottima qualità visiva con la sua diagonale di 2,14 pollici.

Potenza e prestazioni all’avanguardia

Sotto la scocca, il Nova Flip nasconde un potente chip della serie Kirin 9000, che potrebbe essere il Kirin 9000S, il Kirin 9010 o addirittura un nuovo SoC. Qualunque sia il chip scelto, le prestazioni saranno sicuramente di alto livello, garantendo velocità e fluidità nell’utilizzo quotidiano.

Huawei Nova Flip: fotocamera da 50MP per scatti perfetti

Il comparto fotografico non delude le aspettative, con una fotocamera principale da 50MP dotata di sensore RYYB da 1/1,56 pollici e apertura f/1.9. Ad affiancarla, una fotocamera ultra-wide da 8MP che fungerà anche da super macro per scatti ravvicinati. Per i selfie, invece, il Nova Flip offre una fotocamera frontale da 32MP.

La batteria da 4.400 mAh supporta la ricarica cablata a 66W, una caratteristica interessante ma che rappresenta un downgrade rispetto al modello precedente, il Pocket 2. Resta da vedere se il Nova Flip offrirà altre opzioni di ricarica, come la ricarica wireless o la ricarica inversa cablata.

Design elegante e materiali pregiati

Il Nova Flip sarà disponibile con un pannello posteriore in pelle o in vetro, una scelta che influenzerà spessore e peso del dispositivo. La versione in pelle sarà più sottile e leggera, mentre quella in vetro offrirà un design più premium.

Disponibilità e prezzi

Il Huawei Nova Flip dovrebbe arrivare sul mercato la prossima settimana, nelle colorazioni Verde, Bianco, Rosa e Nero. Sarà disponibile con 12GB di RAM e almeno tre opzioni di archiviazione: 256GB, 512GB e 1TB. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma ci aspettiamo che siano in linea con gli altri dispositivi pieghevoli di fascia alta.

Comprerete i nuovi dispositivi di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.